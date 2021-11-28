(Özel) Apartmanların içinden çıkan tarihî kemerler görenleri şaşırtıyor

Bursa’da 16. yüzyılda inşa edilen tarihî hanın kemerlerinin apartmanların arasında kalması görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Bazen altından geçen ticarî araçların çarptığı kemerler zamana direnmeye devam ediyor.

Cumhuriyet Caddesi ile İnönü Caddesi’nin kesişim noktasında, dört yol ağzında yer alan han, 16. asırda Kanuni’nin sadrazamlarından Semiz Ali Paşa tarafından yaptırıldı. Bir zamanlar Bursa’nın en büyük hanlarından olan Galle Han, 1855 depreminde büyük hasar gördü. 1906’da Cumhuriyet Caddesi’nin açılması sırasında büyük kısmı yok olan Galle Han’ın bugüne kadar ulaşan iki kemeri, üzerine apartmanların yapılmasıyla betonların içinde kaldı. İki apartmanın içinden tarihî kemerlerin çıktığını gören yerli ve yabancı turistler büyük şaşkınlık yaşıyor. İstanbul’daki Unkapan’ının kemerlerini andıran tarihî kemerlerin sadece bir kısmı görünüyor. Kemerlerde, altından geçen ağır taşıtların darbelerinden derin izler göze çarpıyor.

Tarihî hanın yakınında esnaflık yapan Sedat Akbalış, "Ben çocukluğumdan beri buradayım. Burada Osmanlı döneminden kalma bir kapı vardı. Bundan sekiz on sene evvel bu kapıyı buradan alıp götürdüler. Her halde belediye alıp götürdü. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama, demir bir kapıydı. Bu kapının Yeniçeri ocaklarından kaldığını, burayı mühimmat deposu olarak kullandıklarını büyüklerimiz anlatırdı. Bu kemer, kapının bir bağlantısı, yani han kapısının girişi burası. Bu da onunla bağlantılı bir kapı. Bu yapılar sonradan yapılmış. Belediyeler değiştikçe, burayı inşaata açmışlar; izin vermişler. Mesela şurada dükkanların devamı var. Dükkanların devamının üst katlarında da, böyle dolap dolap tüfeklikler var. Erzakları koydukları yerler var. Yani depo olarak kullanıyorlarmış. İsmini bilemeyeceğim ama, burası Osmanlı döneminden kalma bir kapı. Bu kapının diğer ucunun ise Bursaspor katlı otoparkının orada olduğu söyleniyor. Herkes bunu doğal karşılıyor. Çünkü burada bir sürü yapılaşma olmuş. İnsanlar, bu kapının ne kapısı olduğunu soruyor. Bu yapılaşmayı, yani bizim esas bunları ortaya çıkarmamız lazım. Ulucami’nin etrafını açıyoruz ama, buraları da açmamız lazım, esas önemli tarih burada yatıyor’’ dedi.