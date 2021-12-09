Özel bireyler dikiş dikti, ütü yaptı, çamaşır katladı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde özel bireyler, insanların kendileri için ‘Yapamaz’ dedikleri dikiş dikme, ütü yapma gibi faaliyetleri yapabildiklerini gösterebilmek için yarıştı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Çayırova Belediyesi, Kocaeli Terziler Odası, İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Odası, Beyaz Ay Derneği Kocaeli Şubesi iş birliği ile düzenlenen “Yetenekli Eller’’ yarışması gerçekleştirildi. Özel bireylerin sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer alması, kendilerine olan öz güvenlerinin artması ve engelsiz insanların yaptığı işleri yapabileceklerini göstermek adına yapılan yarışmada takımlar hünerlerini gösterdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yarışmaya 3’er kişiden oluşan 11 takım katıldı. Yarışma kapsamında engelli vatandaşlar, yapmaları çok zor olarak görülen dikiş dikme, ütü yapma, çamaşır katlama gibi işleri rahatlıkla gerçekleştirdi. Yetenekli Eller yarışmasında 6 kişilik jüri heyeti ilk 4’e giren takımları belirledi. Yarışmayı birinci sırada bitiren Derince Engelliler Dostluk Kulübü’ne 3 bin lira, ikinci olan Kocaeli Fatih Sultan Mehmet Görme Engelliler Derneği’ne 2 bin lira, üçüncü olan Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi’ne bin lira ve dördüncü olan Çayırova’yı Sevince takımına ise 500 lira hediye çekleri verildi. Türkiye’de ilk defa düzenlenen yarışma da ise özel bireyler, kendilerine imkan verildiği zaman istedikleri her şeyi yapabileceklerinin altını çizdi.

“Farkındalığı da arttırmaya çalışıyoruz”

Kendilerinin özel bireylerin hayatları boyunca her bir alandan faydalanması için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bizler engelli kardeşlerimizin hayatları boyunca her bir alandan faydalanması etkin olmaları ve özellikle sosyal, kültürel etkinliklerden faydalanmaları için çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra farkındalığı da arttırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda biz örneğin yıl içerisinde engelliler yemek yarışması düzenledik. Çok da güzel bir yarışma oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde çok güzel bir organizasyon yaptık, bin 300 kardeşimiz katıldı. Bu kapsamda yine bu gün de özellikle engelli kardeşlerimizin yaşamları boyunca gün içerisinde belli başlı yaşadığı sorunları konu alan, günlük yaşamlarında yaptıkları belli başlı faaliyetleri içeren bir başlık belirleyelim dedik. Bu başlık da Engelli Ev Hayatı oldu. Bu kapsamda bir yarışma düzenledik. Bu yarışmada engelli kardeşlerimiz özellikle terzilerimizin yaptığı düğme dikme, ütüleme, çamaşır katlama, asma etaplarında yarışacaklar. Kocaelimizin 11 ilçesinden yarışmacılarımız var. Bildiğim kadarıyla bu yarışma Türkiye’de bir ilk olacak. Önemsiyoruz, mutluyuz” dedi.

“Diziler aracılığıyla engellilerle alakalı önemli mesajlar verilebilir”

Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti ise, “Biz engelliler neler yapabilir iddiasıyla bu yarışmaları düzenliyoruz. Biz bir araştırma yapmıştık. Toplumumuzun yüzde 85’i engellileri tanımıyor. Tanımadığı için de iletişim kuramıyor, bunun içinde birlikte hiç bir şey yapamıyordu. Bu yarışmalarla birlikte biz bunları yapabiliyoruz, kendi ev hayatımızı idame ettirebiliyoruz, ortaya bir şeyler koyabiliyoruz. Bu yüzden dolayı da çok mutluyuz. Engelli vatandaşların istediklerinde ve onlar imkan verildiğinde neleri yapabildiğini göstermek maksadıyla biz, böyle projelere ihtiyaç duyuyoruz. Şunu söylemek istiyorum; engelli vatandaşlar aslında toplumun dinamiklerinden bir tanesi ve herkes gibi onlar da her şeyi yapabilir. Yani görme engelli birisi ütü yapabilir, düğme dikebiliyor. Ama bakıldığı zaman kulağa çok uzakmış gibi geliyor bunlar. Bu güne kadar Türkiye’de çekilen dizi, filmlerde, yazılan kitaplarda engelliler hep böyle düşkün rolünde, dilenci rolünde, ihtiyaç sahibi rolündeydi. Hiç dizilerde, filmlerde başarılı engelli bir karakter görmedik. Bunlar çok etkili. Ben buradan dizi, film yapımcılarına seslenmek istiyorum; özellikle Gönül Dağı dizisi var şu anda, orada bir görme engelli karakterimiz var. O karakter çok doğru işlenirse Türkiye’nin en çok izlenen dizilerden bir tanesi olduğu için çok büyük bir ses getirir, engellilerle alakalı önemli mesajlar verilebilir. Bizim için bir fırsat diye düşünüyorum. Engellilerle ilgili yazılan kitap sayısı yoktu düne kadar” diye konuştu.

“Bize bir şans verseler neler başarabileceğimizi görecekler”

Yarışma da birinci olan takımda yer alan ve yüzde 95 görme engeline sahip olan Zafer Cengiz ise, “Yarışma gerçekten çok güzel bir etkinlik. İnsanın günlük yaşamında yapması gereken aktiviteeri gerçekleştirmesine sebep olan olaylar var. Dikiş yapmadan tutun da ütü yapma, gömlek katlama gibi bölümleri var. Çoğu insan bunu yapamamakta. Engelli olarak bizler de insanlara bir şeyler yapabildiğimi göstermek için buradayız. Yarışmaya düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Aslında insanlar da engellilerin dikiş yapamaması gibi bir ön yargı var. Sadece bununla ilgili bir ön yargı yok. İnsanlar engellilere yönelik ‘Bir şeyler yapamaz, çalışamaz, gidemez, gelemez’ diye bir ön yargıları var. Ama bize bir şans verseler neler başarabileceğimizi göreceklerdir. Bunun örnekleri dünyada ok fazla. Bir sürü engelli insanlar bir çok başarıya imza atmışlardır. Biz de bu imzaları atmak için buradayız” ifadelerini kullandı.