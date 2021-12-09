(ÖZEL) Bu fotoğraflar saatte 240 kilometre hızla giden trenden çekildi

Bilecik’te yaşayan araştırma görevlisi Serhat Ay, Yüksel Hızlı Tren (YHT) seyahatleri sırasında saatte 240 kilometre hızla çektiği fotoğraf karelerini açtığı sergide sanatseverlerin beğenisine sundu. Şiirsel fotoğraf sanatında hazırlanan sergi büyük ilgi gördü.

Bilecik Valiliği koordinasyonunda Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) işbirliğinde ‘Trenden Bilecik Manzaraları Fotoğraf Sergisi’ açıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi ve Fotoğraf Sanatçısı Serhat Ay, ilginç bir tema ile Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Galeri Salonunda iklim değişikliğine farkındalık oluşturması adına ortalama 240 kilometre hızla giden Yüksek Hızlı Trende yaklaşık 5 yılda gerçekleştirdiği 300 seyahati esnasında çekmiş olduğu pastel ve sanatsal doğa manzaralarından oluşan sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

"240 kilometre hızla giderek, bu kareleri yakalamaya çalıştım"

Sergi hakkında İHA muhabirine bilgi veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Serhat Ay, “2016’dan itibaren YHT üzerinden Eskişehir - İstanbul gidip gelirken, Bilecik manzaralarını tren camından yakalamaya çalıştım. Kimi zaman tren 240 kilometreye kadar varırken, bazı açıları yakalayamasam da üzerine düşe, düşe, deneye deneye bazı manzaralar yakalamaya çalıştım. Bu manzaralar esasında 3 kısma ayrılıyor. Bir tanesi nehir ekosistemlerinden oluşan manzaralar. Diğeri bozkır, özellikle Bozüyük tarafındaki bozkır yamalarından yakaladığım manzaralar. Buraya bir de insanların yerli halkın kırsal faaliyetleri eklenince Bilecik’in tam bir doğal ve kırsal görünümünü yakalamaya, bunu sanatsal biçimde aktarmaya çalıştım" dedi.

"Bu yıl Avrupa Birliği tarafından ‘Tren Yılı’ olarak ilan edildi"

Bu yılın Avrupa Birliği tarafından ‘Tren Yılı’ olarak ilan edildiği anlatan Ay, "Bunun amacı iklim değişikliklerine bir yankı uyandırmak. Biliyorsunuz diğer toplu taşıma tipleri maalesef ekosisteme zarar veriyor. Tren en güvenli ve en çevre dostu olan toplu taşıma araçlarından bir tanesi. Ben de hızlı trenle yaptığım yılda 50, 60 seyahatle birlikte bu manzaraların keyfine dalmaya başladım. Herkese de tren seyahatlerini bu şekilde tavsiye ediyorum. Dünya şuanda çok ilerde trende ama Türkiye’de de bayağı bir hızlandı son dönemde. Özellikle Doğu Ekspresi ve diğer Anadolu Ekspresleri ile beraber. Unutulan coğrafyalarımızın manzaralarını bu şekilde yakalamayı düşünüyorum. İlk adımım Bilecik’ten oldu. Umarım gelişerek artar" dedi.