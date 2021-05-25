(Özel) Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda dikkat çeken anıtlar

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının hakkında idam kararının verildiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası (Yassı Ada) yeniden düzenleme sonrası anıtlarıyla dikkat çekiyor. Adada yer alan Demokrasi Feneri ve Ulaştırılmayan Mektuplar Anıtı özgürlüğü simgeliyor.
Yeniden düzenlenerek "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adını alana adada yer alan anıtlar dikkat çekiyor. Adada yer alan Ulaştırılmayan Mektuplar Anıtı’nda Adnan Menderes’in yazdığı ancak cuntacı askerler tarafından gönderilmeyen mektuplar sergileniyor. Anıt, tel örgülerle adanın uç kısmında açık denize doğru uzanarak özgürlüğü temsil ediyor.Ada’da yer alan bir diğer anıt ise Demokrasi Feneri. Demokrasi Fener’i de miller iradesi ve demokrasiyi temsil ediyor.