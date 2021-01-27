Pandemi kültür sektörünü vurdu

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19, kültür sektörüne darbe vurdu. Online mecralara taşınan müzayedelerde kültür sanat eserleri alıcı bulamıyor.
Pandemiyle birlikte müzayedeler sanal ortama taşındı ancak eserler elde kaldı. Bu eserlerden birkaçı da bir dönem ilginin yüksek olduğu Kenan Evren’in yaptığı tablolar.
Müzayede düzenleyicisi “Eskiden 7 bin dolar 10 bin dolar gibi fiyatlar görmüş zamanında tabi şuanda o fiyatlar etmiyor maalesef” dedi.
Resim müzayededen kaldırılacaktı ki son anda bir alıcı resimle ilgilendiğini duyurdu.İki haftadır müzayedede olan eser, son anda 6 bin 350 TL satış fiyatına satıldı ancak alıcı adının açıklanmasını istemedi.