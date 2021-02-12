“Penceresiz Evler” sergisi SKSM’de

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Covid-19 Pandemi sürecini sanatsal bir bakış açısıyla tuvale yansıtan Ressam Turgay Sarıkaya’nın “Penceresiz Evler” isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda 1 Mart’a dek izlenebilecek olan sergi, bir sanatçının gözlemleri ile salgın sürecine dair izlenimleri görsel olarak izleyicilerine sunuyor.

Zorunlu izole olma durumunu bir günce gibi üretime dönüştüren Turgay Sarıkaya, “Herkes için zor olan bu süreç elbette sanatçılar içinde maddi ve manevi açıdan oldukça zordu. Fakat yine de üretimlerimizi devam ettirmek zorundaydık. Dış dünya ile temasın ve iletişimin kesildiği bu dönemi ‘evlerin penceresizleşmesi’ temasıyla kurguladım ve bu boyama serisi ortaya çıktı. Bu seri çalışmam, yarın tarih olacak, bugünümüze dair notlarımdır” diye konuştu.