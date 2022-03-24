Pendik’te ‘İHO Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması İstanbul İl Finali’nde ödüller sahiplerini buldu

Pendik’te düzenlenen ‘İmam Hatip Ortaokul Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması İstanbul İl Finali’nde ödüller sahiplerine verildi. 1. olan öğrenciye tam altın, 2. olan öğrenciye yarım altın, 3. olan öğrenciye ise çeyrek altın ödülü verildi .Yarışma sonunda, etkinliğe katılım sağlayan tüm öğrencilere de çeşitli hediyeler takdim edildi.

Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde Ömer Çam İmam Hatip Ortaokulunun koordinatörlüğünü yaptığı “İHO Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması İstanbul İl Finali” programında ödüller sahiplerini buldu. Programa; İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Tahmaz, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Er, Pendik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Aşıkoğlu, Pendik Müftüsü Musa Bilgiç, Tuzla Müftüsü Mustafa Aydın, Din Öğretimi Hafızlık Koordinatörü Müslim Kaban, jüri üyeleri, hafız öğrenciler ve veliler katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ödüller sahiplerine verildi

Final yarışmasında, Üsküdar Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa İbrahim Okumuş 1. olurken, 2. Bayrampaşa Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Turan oldu. Yarışma üçüncüsü ise Esenyurt İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ahmed Abdelnaby seçildi. Ömer Çam İmam Hatip Ortaokulu okul aile birliği tarafından 1. öğrenciye tam altın, 2. öğrenciye yarım altın, 3. öğrenciye ise çeyrek altın ödülü verilirken yarışmaya katılan her öğrenciye gram altın ve bir miktar para ödülü de takdim edildi. Program sonunda tüm öğrencilere katılım belgesi, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ,tüm yarışmacıların danışman öğretmenlerine ve okullarına teşekkür belgesi verildi. PİHMED (Pendik imam hatipler mezunları derneği) ise yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilere 250 TL para ödülü ve hediye çekimi de verdi. Alif Bee Kitap Evi ise 1. Yarışmacıya bin TL, 2. Yarışmacıya 750 TL, 3. Yarışmacıya ise 500 TL para ödülü takdim etti. Evrensel hafızlar derneği her katılımcıya ise 100 TL para ödülü verildi.

"Yarışmada ilk üçü çıkardık onları hediyelerle ödüllendirdik"

Pendik Ömer Çam İmam-Hatip Orta Okul Müdürü Musa Şimşek, “İl hafızlık genç hafızlar yarışmasında İstanbul İl birincisini belirlemiş olduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, güzel katılım oldu. Bu yarışmaya katılan her öğrenci, bölgesinden seçilerek gelen öğrenciler, aslında hepsi birinci. Yarışmada ilk üçü çıkardık onları hediyelerle ödüllendirdik. İnşallah Rabbim ilmiyle âmil ahlakı ile kamil öğrenciler ve nesiller yetişir” dedi.

“Güzel bir yarışmaydı, yarışmada hafif heyecan kapladı”

Hafızlık yarışması birincisi Mustafa İbrahim Okumuş ise “Aileme teşekkür ediyorum, geceleri yorulan anneme de çok teşekkür ediyorum. Babamın da çok emeği var okulumuza da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışmaydı, yarışmada hafif heyecan kapladı” ifadelerini kullandı.

"Üçüncü olduğum için çok güzel hissediyorum"

Yarışma 3’üncüsü Ahmed Abdelnaby de " Üçüncü olduğum için çok güzel hissediyorum. Okuluma ve jürilere çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.