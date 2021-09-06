‘Pes Değil, BES’ şarkısıyla gençler BES’e davet ediliyor

Allianz Türkiye’nin, gençlere sigortayı eğlenceli bir dille anlatmak amacıyla, Allianz Motto Müzik ile birlikte çıkardığı “Yanında” isimli albümünün 3’üncü parçası “Pes Değil, BES!” yayınlandı.

Tasarruflarından istediği kazancı elde edemeyen gencin arabesk tadında hikayesini ve güvenilir bir yatırım arayışında Bireysel Emeklilik Sistemi ile tanışmasını anlatan Pes Değil, BES!” şarkısı yayınlandı.

Allianz Türkiye ve Allianz Motto Müzik ortak yapımı, “Yanında” albümünün 3’üncü parçası “Pes Değil, BES!” yayınlandı. ‘Yanında Allianz, Hayatında Müzik’ sloganıyla 4 farklı sigorta ve emeklilik ürününün, 4 farklı müzik türü kullanılarak anlatıldığı albümün 3’üncü parçası arabesk tarzında aranje edildi.

“Gençlerde Sigorta Farkındalığını Artırmayı Hedefliyoruz”

Z kuşağını anlamanın ve onlarla bağ kurmanın kurumsal öncelikleri arasında yer aldığını belirten Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “Gençlerde sigorta farkındalığını artırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, gençlerimize müziğin gücüyle ulaşıyoruz. ‘Sigorta’ ve ‘gençlik’ kavramlarını dijital dünyayla buluşturmak için oluşturduğumuz “Yanında” albümüyle YouTuber ve yayıncı kimliğimize, müzik ve klip yapımcısı kimliğimizi de ekledik. Albümümüzün 50 milyon erişim alan ilk iki parçasının gördüğü yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. 4 parçadan oluşan albümün 3’üncü şarkısını da gençlerimizle buluşturuyoruz. “Pes Değil, BES!” parçasında güvenli bir yatırım aracı arayışında olan gencimizin Bireysel Emeklilik Sistemi ile tanışmasına tanık oluyoruz. Albümün ilk yayımlanan şarkısı “Yuvam” ile kombisi bozulan, elektrik kesildiği için bilgisayarı arızalanan, tatile giderken gözü arkada, evinde ve evcil hayvanında kalan gencin hayatından kesitler sunmuştuk. İkinci şarkı “Fiyakalı ve Güvenli”de ise bayram tatiliyle birlikte yoğunlaşacak olan trafikte güvenli sürüş deneyiminin önemine dikkat çekmiştik. Gençlerimize ürünlerimizin sağlayabileceği faydaları, onların dinlemekten keyif alacağı notalarla anlatmaya devam edeceğiz” dedi.