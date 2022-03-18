Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar’da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Çanakkale Zaferini hatırlatmak, şehitleri anmak, o günkü zorlu şartları hissettirmek amacıyla polis ekipleri tarafından Üsküdar meydanında vatandaşlara hoşaf ve ekmek dağıtımı yapıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla İstanbul İl Emniyet Müdürüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Üsküdar Meydanı’nda vatandaşlara hoşaf ve ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşlara hoşaf ve ekmek ikram eden polisler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, askerlerin o günkü karavanasından olan hoşaf ve ekmek dağıtımı yaparak, mücadele ruhunu biraz olsun anlayabilmek, askerleri anmak, bu zaferi vatandaşlara hatırlatmak için böyle bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dağıtılan hoşaf ve ekmekten alan vatandaşlardan Yusuf Yosma, “18 Mart çok önemli bir gün ülkemiz ve milletimiz için. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Onların içmeye hoşafı bile yoktu. Açlıkla, yarı toklukla savaşı kazanmışlar. Şükretmemiz lazım bugünlerimize. Biz de aynı düşüncelerle, aynı duygularla herhalde gireriz cepheye savaşırız. Allah ülkemizi, milletimizi, memleketimizi eksik etmesin. İçerken de duygulandırdı bizi” ifadelerini kullandı.