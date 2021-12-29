Mimar, eğitimci ve ressam Prof. Dr. Nezih Eldem, Eyüpsultan’da anıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, mimar, eğitimci ve ressam Prof. Dr. Nezih Eldem için 100. yaş anma programı düzenledi. Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Prof. Dr. Nuray Özaslan, Doç. Dr. Sevinç Hadi ve Dr. Gülsün Tanyeli katıldı.

“Güzel hayat isteyen, güzel insan biriktirsin”

Başkan Deniz Köken, programda yaptığı konuşmada; bir şairin ‘Güzel hayat isteyen güzel insan biriktirsin’ dediğini hatırlatarak, "İnsanlar yaşamları boyunca ve yaşamlarından sonra biriktirdikleriyle anılıyor. Bir araya gelip bir hayatı konuştuğumuzda, dokunulabilen, hissedilebilen eserleri konuşuyoruz aslında. Bu eserleri bırakabilmek, bizden sonra konuşulabilecek eserler bırakarak gitmiş olmak güzel bir şey. Nezih Eldem’i iyi ki tanıdık, iyi ki Eyüpsultan’a dokundu, buranın bir medeniyet şehri olduğunu hatırlattı. İnşallah bundan sonra ki dönemlerde de yine onun önerdikleri ile beraber şehre renk vermeye, hayat vermeye devam edeceği. Onun adına bir merkezi de hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Mekanı cennet olsun diyorum, Eyüpsultan’a yaptıklarından dolayı rahmetle anıyorum, ailesine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Moderatörlüğünü Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan’ın yaptığı programda Nezih Eldem’in hayatı, çalışmaları, meslek yaşantısından kesitler anlatıldı.

Prof.Dr. Nuray Özaslan programda ‘Nezih Eldem’im mimarlık anlayışına bir bakış’ başlıklı sunum gerçekleştirdi. Doç.Dr. Sevinç Hadi ise salonda bulunanlara Nezih Eldem’in kült yapı ustalığı hakkında bilgiler verdi. Dr. Gülsün Tanyeli de Nezih Eldem’in bizlere bıraktığı mimari mirası görseller eşliğinde aktarırken Meclis Salonu’nun girişine, Nezih Eldem’in çalışmalarının yer aldığı bir resim sergisi de açıldı.