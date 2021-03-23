Provadan İzle serisi William Shakespeare’in ’Fırtına’ eseri ile devam ediyor

İş Sanat, Dünya Tiyatro Günü’nü Shakespeare ile kutluyor. Provadan İzle serisi ‘Fırtına’ ile devam ediyor.

İş Sanat’ın Provadan İzle başlıklı serisi William Shakespeare’in ’Fırtına’ eseri ile devam ediyor. Yazarın iktidar, hırs, özgürlük ve vicdan temalarını işlediği Fırtına oyununun tamamı bir okuma provası düzeninde seyircilere sunulacak. Moda Sahnesi oyuncularının yorumuyla ’Fırtına’, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde İş Sanat’ın sosyal medya kanalında ve internet sitesinde izleyiciyle buluşacak ve ilk gösterim tarihinden itibaren sezon boyunca izlenebilecek.

Kemal Aydoğan yönetmenliğindeki oyunda, Hüseyin Avni Danyal, Cenk Dost Verdi, Mürsel Yaylalı, Gürsu Gür, Zeynep Tuğçe Bayat, Selen Şeşen, Münircan Cindoruk, Yaşar Bayram Gül, İnanç Koçak, Kaan Songün, Ertürk Erkek ve Deniz Elmas yer alıyor.

Provadan İzle serisinin ilk yayını Molire’in ölümsüz komedisi ‘Cimri’ ile başladı ve 500 bini aşkın erişime ulaştı. Mart ayında yayınlanacak ‘Fırtına’dan sonra seri, Nisan ayında Semaver Kumpanya’nın Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinden uyarlanan ‘Semaver ve Kumpanya’ oyunu ile devam edecek. İş Sanat’ın tüm çevrim içi etkinlikleri sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık olacak.