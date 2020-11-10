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Rahatlığın ön plan çıktığı 360 Derece Koleksiyonu raflardaki yerin aldı

ALTINYILDIZ CLASSİCS’İN İSMİNİ HER YÖNE ESNEME ÖZELLİĞİNDEN ALAN 360 DERECE KOLEKSİYONU’NA AİT TASARIMLARI, EVDEN ÇALIŞMANIN DEVAM ETTİĞİ BU DÖNEMDE, STİLDEN ÖDÜN VERMEDEN RAHATLIĞI ÖN PLANA ÇIKARIRKEN, EV KONFORUNU DA SAĞLIYOR.

Rahatlığın ön plan çıktığı 360 Derece Koleksiyonu raflardaki yerin aldı

Altınyıldız Classics’in ismini her yöne esneme özelliğinden alan 360 Derece Koleksiyonu’na ait tasarımları, evden çalışmanın devam ettiği bu dönemde, stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkarırken, ev konforunu da sağlıyor.

Altınyıldız Classics’in, esneklik ve rahatlığıyla fark oluşturan ve hareket özgürlüğü sunan 360 Derece ceket, gömlek ve pantolonları şıklık ve rahatlığı bir arada sunuyor. Teknolojiyi gündelik hayata uyarlayan 360 Derece pantolonların, renk seçenekleriyle evde geçirilen bir iş gününün sonunda da bakımlı görünmeyi sağladığı belirtildi.

Rahatlığı ön plana çıkaran ve şehir yaşantısına yeni bir soluk getiren Altınyıldız Classics’in 360 Derece Koleksiyonu’nda yer alan gömleklerin, t-shirt rahatlığını ve gömlek şıklığını aynı üründe buluşturduğu vurgulandı. Ayrıca şekli bozulmayan 360 Derece ceketlerinin, çok uzun süre ilk giyildiği halini koruyarak dirsek izi de yapmadığı aktarıldı.

Yeni sezonda markanın koleksiyonuna yeni katılan 360 Derece kapüşonlu blazer ceketlerin ve yine 360 Derece Koleksiyonu’na ait jogger pantolonların ise genç, dinamik ve iddialı bir görünüm sunduğu vurgulandı.

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