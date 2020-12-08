Rahatlıkla stili birleştiren tasarımlar satışa sunuldu

Fit gözükmek isteyenler için tasarlanan DeFactoFiT ürünleri, konfor sağlayan, nefes alan ve vücuda oturan kumaşlarıyla raflarda yerini aldı.

DeFacto’nun aktif spor, ev ve iç giyim markası DeFactoFiT, rahatlıkla stili birleştiren tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. Günün her anı fit gözükmek isteyenler için tasarlanan koleksiyonun ürünleri, konfor sağlayan, nefes alan ve vücuda oturan kumaşlarıyla raflarda yerini aldı. Günlük hayatta; evde ve dışarıda rahat kıyafetler giymek ve fit görünmek isteyen herkesin ihtiyacına cevap veren koleksiyon; kadın, erkek ve çocuklara özel tasarımlarıyla spor şıklığını hareket özgürlüğüyle buluşturuyor. Kadın koleksiyonunda kırmızıdan maviye, mürdümden yeşile, siyahtan beyaza geniş bir renk skalasına sahip, yumuşak kumaşlardan şık eşofman takımları ise öne çıkıyor.

Sportif ve cool

Erkek koleksiyonu ise ilhamını futbol ve basketboldan alıyor. Sportif erkeklere için koleksiyonun tasarımları mavi, lacivert, siyah ve beyaz renklerin yer aldığı, rahat ve cool parçalarla dikkat çekiyor.

Çocuk ve gençler için özel olarak hazırlanan DeFactoFİT tasarımlarında pembe, mavi, siyah ve beyaz tonlarının hakimiyeti ön plan çıkıyor. Kız çocuklar için tasarlanan oversize sweatshirtler ve tayt seçenekleri şıklık ve konforuyla dikkat çekerken, erkek çocuklar için sunulan parçalar arasında baskı ve slogan detaylı eşofman takımları enerjik görünüm sunuyor.

DeFactoFiT’in seçili DeFacto mağazalarının yanı sıra e-ticaret sitesi ve mobil uygulamada satışa sunulduğu belirtildi.