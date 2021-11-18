Red Bull Basement Türkiye kazananı ToplaGel başarı öyküsünü anlattı

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement, üniversite öğrencilerine kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için fırsat tanıyor. Dünya finali 13-15 Aralık tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirilecek programın 2021 Türkiye finalist projesi olan ToplaGel’in arkasındaki ekip başarı öyküsünü anlattı.

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor. Dünya finali bu sene 13-15 Aralık tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirilecek programın 2021 Türkiye finalist projesi olan ToplaGel, gelecek girişimci adaylarına ilham olabilmek için kendi başarı öykülerini Redbull.com’a aktardı.

“Geri dönüşümü hızlandırırken mahalle kültürünü de yeniden canlandırmayı hedefliyoruz”

Etkinliğin 2021 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek ToplaGel’in arkasındaki kurucu ekip; Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Elif Bilge Gürgür ile Koç Üniversitesi öğrencisi Eylül Nisa Beşli, girişimlerinin nasıl meydana çıktığını anlattı. İkili, “ToplaGel platformu, kapıya servis modeli ile geri dönüşümü hızlandırmayı ve ödül sistemi ile devamlılığını teşvik etmeyi hedefliyor. Projemizi oluşturma safhasından önce, insanların, atık toplamak ve bu atıkları gerekli yerlere ulaştırmak konusunda sıkıntılar yaşadığını fark ettik. Çevremizde bir anket yaptık. Bu ankete göre, ulaşım, zaman ve teşvik probleminin çok yoğun olduğunu anladık. Dijital platformumuzda atıklarını geri dönüştürmek isteyen bireylerin zaman ve ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak için, randevu sistemiyle evlerinden atıkları alınarak dağıtımı gerçekleştiriliyor. Atık toplayan kişilerin istihdamına da katkı koyacak bu sistemimizde ayrıca hizmeti evlerinden alan kişilere kazandıkları puan çerçevesinde çeşitli ödüller de sunuluyor. Ödüllerin arasında market kuponları, sinema biletleri, kedi/köpek maması gibi bireylerin tercihlerine yönelik seçenekler bulunan sistem sayesinde atıkların sürdürülebilir bir şekilde doğru yere ulaşması sağlanıyor. Geliştirdiğimiz sistemde mahalle bilincini de artırmaya odaklanacağız. Atık toplayan kişileri mahallelerinde yaşayan insanlardan seçmeyi ve mahalle kültürünü de yeniden canlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Dünya Finali aralıkta İstanbul’da

Jürinin değerlendirmesinden geçen ve dünya finaline katılmaya hak kazanan ToplaGel’in kurucuları olan Gürgür ile Beşli; ödül olarak projelerini geliştirmek üzere uygun bir zeminde çalışma imkânı yakalayacak. Global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkânı da bulan ikili, burada mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak. Red Bull Basement Dünya Finali 13-15 Aralık tarihleri arasında Feriye’de yapılacak.