Red Bull Basement’ın gelecek çevrimiçi etkinliği 18 Ekim’de

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement ile öğrenciler kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmek fırsat yakalıyor. Öğrenciler, kampüs deneyimini ileri götürmeyi amaçlayan fikir ve projelerini anlatan bir dakikalık video ile redbullbasement.com adresinden 25 Ekim’e kadar başvuru yapabiliyor.

Teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını; sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturuyor. Bu yıl çevrimiçi etkinlikler serisi ile girişimci öğrencileri uzman isimlerle bir araya getiren Red Bull Basement’ın ikinci çevrimiçi etkinliği 18 Ekim’de redbull.com/basement adresinde düzenlenecek.

Codeway Kurucu Ortağı Tolunay Tosun moderatörlüğünde gerçekleşecek program 18 Ekim Pazar günü saat 14.00’da başlayacak. Çevrimiçi etkinlikte; Türkiye’de ortak çalışma alanı ve girişimcilik merkezi denince akla ilk gelen adreslerden biri olan Kolektif House’un Kurucu Ortağı Ahmet Onur, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, Türkçe hazırlanan ilk meditasyon uygulaması Meditopia’nın geliştiricisi Deniz Bağan, Onarmanın ve iyileştirmenin birleştirici gücünü odağına alan bir gönüllülük hareketi olan Onaranlar Kulübü Kurucu Ortağı Doğukan Güngör konuşmacı olarak yer alacak. Konuşmacılar fikirlerin olgunlaştırılmasında rol oynayacak.