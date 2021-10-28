Red Bull BC One’ın Dünya Finali için geri sayım başladı

Red Bull BC One’ın Dünya Finali 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde Polonya’da gerçekleşecek.

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One, en başarılı 16 B-Girl ve 16 B-Boy’u bir araya getiriyor. 30’u aşkın ülkeden seçilen 32 finalistin yarışacağı etkinlikte, bu yıl ilk kez kadınlar ve erkeklerde yarışmacı sayısı eşit olarak, 16 B-Boy ve 16 B-Girl sahneye çıkacak. Yarışmada, Türkiye finallerinde birinciliği alan B-Girl Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay da sahnede yerini alacak. Türkiye’yi temsil edecek Jemrai’yle beraber bu yıl birbirinden önemli performansları ile sahnede olacak B-Girl’ler arasında İngiltere’den Stefani, Rusya’dan Kastet öne çıkıyor.

Bu sene Polonya Gdansk’taki ERGO Arena’da gerçekleşecek olan yarışmada, 16 finalist “B-Girl” tüm becerilerini gösterecek. Red Bull BC One UK Cypher’ın galibi İngiliz B-Girl Anna “Stefani” Ponomarenko, kızların nihayet dikkate alınması gereken bir güç olduğuna herkesin ikna olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Stefani “Bize her zaman B-Boyların daha önemli olduğunu hissettiren bir yaklaşım vardı. Ancak aslında beden yapılarımız farklı olduğundan, kızların üst seviyede olması çok daha zorlu bir çalışmayı gerektiriyor ve bunun takdir edilmesi gerekiyor. Nihayet olmamız gereken yere gelmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

Şu anki dünya şampiyonu olan, 2019 ve 2020 yıllarında üst üste Dünya Finalistliğini kazanan Rus Kastet ise ilk solo B-Girl yarışmasının bir parçası olmanın tüm dünyadaki kızlar için gerçekleşen bir hayal olduğunu belirtti. Kastet duygularını, “Dünya Finali, dört yıl önce kızların katıldığı büyük platformdu ve o zamandan beri yapılan tüm iyi yöndeki değişikliklerle B-Girl’ler birdenbire bu aşamaya gelmenin mümkün olduğunu gördüler. Takdir edilmek, ciddiye alınmak ve desteklenmek memnuniyet verici” şeklinde konuştu.

“B-Girl’ler hak ettikleri yerde”

Red Bull BC One Cypher’da dünyanın başarılı B-Boy ve B-Girl’ü, yolu breaking sahnesinden geçen, deneyimli jürinin elemesinin ardından 6 Kasım Cumartesi gecesi belli olacak. Jüride bu yıl El Nino, Sarah B, Kleju, Menna ve Beta yer alacak. Jürinin iki kadın üyesinden biri olan deneyimli breakdansçı, Amerikalı B-Girl Beta Rawk bu yıl yarışmadaki kadın dansçı sayısındaki artışın gurur verici olduğunu belirtti. Beta, “Dansa ilk başladığım zamandan bugüne kadar yaşanan gelişmeyi görmekten duyduğum mutluluk tarif edilemez. Bana kadınlar breaking yapamaz denmişti ve ben bunun tersini kanıtlamak için çok çalıştım, uzun yıllar ekibimdeki tek kızdım. Sonunda B-Boylar B-Girl’leri hafife almayı bıraktı ve kızlar hak ettikleri yerlere gelebiliyor. B-Girl’lerin breakingin büyük sahnesi olan BC One’da performans sergilediğini görmek oldukça heyecan verici” dedi.