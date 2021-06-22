Red Bull Dance Your Style elemeleri yarın yapılacak

Breaking, hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style’ın 19 Haziran Cumartesi günü İzmir, 21 Haziran Pazartesi günü Ankara elemeleri tamamlandı. Yarın İstanbul’da yetenekli isimler jürinin oylarıyla değerlendirilecek.
Jüri kadrosunda türkiye ve dünyadan isimler varYarışmanın tecrübeli jürisinde ise hem Türkiye hem de dünya dans sahnesinden başarılı isimler yer alıyor. Fransız hip hop dansçısı Kapela, kendi tarzını oluşturduktan sonra bu alandaki özel figürleriyle daima örnek teşkil eden bir isim. Paris’te doğup büyüyen 35 yaşındaki Fransız dansçı Kapela, alanında son yılların en beğenilen isimleri arasında gösteriliyor. Justedebout, Summerdance4ever ve Cercle gibi dans dünyasının en itibarlı yarışmalarında da boy gösteren Kapela, 20 yıldan fazla süredir profesyonel olarak dans ediyor.