Red Bull Dance Your Style sahnesinden geçen isimler hikayelerini anlattı

Hip hop, popping, house dahil neredeyse tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style, online olarak Türkiye’nin de dahil olduğu 30 ülkede birden kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. 15 Kasım’da başvuruları tamamlanan yarışmada daha önce birçok başarıya imza atan dansçılar Can Tohma ve Aydan Uysal kendi öykülerini anlattı.

İzleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışma; Red Bull Dance Your Style 5 Kasım’da bu kez online olarak dans sahnesinin en iyilerini belirlemek için başladı. Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergileneceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, yeteneklerini gösterdikleri videolarla başvurularını TikTok üzerinden gerçekleştirdi.

Bu zamana kadar 30’dan fazla ülkede, 65 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style’ın, bu yıl ilk kez online olarak dünya çapında gerçekleştirildi ve binlerce kişi 15 Kasım tarihine kadar başvuru yaptı. Yarışmanın iddialı jüri kadrosunda dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Alman hiphop dansçısı Magilla olarak bilinen Majid Kessab, ABD’li dansçı Leon “Kida The Great” Burns ve Japon dansçı Ibuki Imata yer alıyor.

“Yarışma, gösteri, katılımcılar çok etkileyiciydi”

Yarışmanın tecrübeli jürisinin elemesinden geçmekte olan yarışmacılara ilham olması adına Red Bull Dance Your Style sahnesinden geçen iki başarılı isim kendi öykülerini Redbull.com’a anlattılar. Geçen yıl yarışmanın Türkiye ayağında birinci olarak ülkemizi Fransa’da gerçekleşen dünya finalinde temsil etme hakkı kazanan Aydan Uysal, bu atmosferi şu sözlerle tanımladı: “Paris’teki atmosfer inanılmazdı. Dünyanın her yerinden dansçılar vardı. Birçoğunu videolardan ve takip ettiğim organizasyonlardan zaten biliyordum ama onlarla aynı ortamda bulunmak çok mutlu etti. Yarışmanın yapıldığı yer, gösteriler, sahne, ışıklar gerçekten çok etkileyiciydi. Sadece dansçılar değil, dans etmeyen dansa ilgisi olan insanlar da yarışmaya büyük ilgi gösterdi ve final günü her yer doluydu.”

Ayrıca kendisinin fotoğrafının afişlerde kullanıldığına da dikkati çeken Aydan, “Benim için özel ve heyecan veren bir konu daha vardı. Tüm görsellerde ve posterlerde benim bir önceki sene yarışma esnasında çekilen bir fotoğrafım kullanıldı. Yani her yerde posterlerde tanıtımlarda ben vardım. Bu durum beni çok gururlandırdı ama aynı zamanda üzerimde biraz baskı hissetmeme sebep olmuştu” dedi.

“Kariyerim adına önemli bir deneyim ve heyecan yaşadım”

Yarışmada 2018 yılında birinci olarak Türkiye’yi dünya finalinde temsil etme şansı yakalayan Can Tohma ise, yarışmanın kariyerine etkilerinden söz etti: Tohma, “Bu birincilik kariyerim için iyi bir sonuçtu, kendimi öyle bir platformda sınamak önemli bir deneyim ve heyecandı. Hip Hop kültüründen gelen bir dansçı olarak seyircinin oylamalarıyla birinci olmak bizim geleneksel battle yani kapışma kültürümüzün tam karşılığı oldu. Bunun yanı sıra sizi tanımayan insanların ortamın büyüsüne kapılıp benimle bağ kurması, rol model almasıda kariyerim için kalıcı bir iz bıraktı diyebilirim” diye konuştu.