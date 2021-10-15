Red Bull GamerSZon, Aslı İnandık’ı ağırladı

Birbirinden farklı birçok içerik ve özel programla oyunseverlerle buluşan Red Bull GamerSZon’un son konuğu oyuncu Aslı İnandık oldu.

Tamamı oyunla ilgili içeriklere sahip sosyal medya kanalı Red Bull GamerSZon, birbirinden farklı birçok programla özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Varböyletipler tiplemeleriyle sevilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu’nun sunumuyla renklenen programın son konuğu tiyatrocu, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Aslı İnandık oldu. Monster Notebook desteğiyle hayata geçirilen programın 5’inci bölümüne konuk olan ünlü oyuncu Aslı İnandık, ilk olarak lise arkadaşı olan Kıvanç Talu ile eğlenceli bir söz düellosuna girdi ve bu düellonun galibine mega bilgisayar karar verdi. İnandık’ın zaferinin ardından ikili biri video oyunu, diğeri fiziksel oyun olmak üzere iki farklı oyunda kozlarını paylaştı.

“Oyunlarla aram iyi değil ama kazanmayı severim”

Kıvanç Talu ile kıyasıya bir rekabet yaşayan, ödüllü oyuncu İnandık, aynı zamanda Redbull.com’a verdiği röportajda da yaşadıkları tecrübeyi şu sözlerle özetledi: “Red Bull GamerSZon’un program formatı alışılageldik bir programdan çok farklı ve çok eğlenceli. Oldukça keyifli bir çekim gerçekleştirdik. Oyun oynamakla aram iyi değildir, en son ne zaman oyun oynadım bilmiyorum. Ama başladım mı da bitirmek isterim, kazanmak isterim, hırs yaparım ve çocuk gibi oynarım. Liseden de arkadaşım olan Kıvanç ile oyun oynamak çok iyi geldi. Özellikle söz düellosu kısmı Kıvanç ile şimdiye kadar bulunduğum en gergin ama en güzel ortamdı. Markanın ekibine de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca 2 önemli oyunu ezici bir farkla kazandığım için Kıvanç’a da yenilgiyi kabul etme yolculuğunda başarılar diliyorum.”