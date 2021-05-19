Red Bull yaza özel yeni içecek üretti

2021 yazına özel olarak o üretilen Red Bull Summer Edition Karpuz Lezzeti raflardaki yerini aldı.

Red Bull, bu yaza özel olarak mevsim meyvelerinden karpuzun ferahlatıcı aroması ile bir araya getirdiği yeni ürünü Red Bull Summer Edition Karpuz Lezzeti’ni tüketicinin beğenisine sundu. Marka, enerjisiyle karpuz lezzetini aynı kutuda buluşturan ürün 17 Mayıs’tan itibaren raflardaki yerini aldığını duyurdu. Söz konusu içecek sadece bu yaz için sınırlı sayıda üretildi.

Ayrıca markadan yapılan açıklamada 24 Mayıs- 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında redbull.com/yazikanatlandir adresini ziyaret ederek Instagram üzerindeki oyuna katılan ve oyunu en yüksek puan ile tamamlayan katılımcıları sürpriz ödüllerin beklediği bildirildi.