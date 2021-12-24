Red Bull “Yol Arkadaşım” podcast serisi yeni bölümleriyle devam ediyor

“Yol Arkadaşım” podcast serisi, yeni ve ilgi çekici bölümlerle devam ediyor. Serinin 5’inci ve 6’ncı bölümlerinde İsmail Türküsev, Red Bull sporcusu ve milli voleybolcu Hande Baladın ile ‘Biz Evde Yokuz’ bloglarıyla tanınan Duygu Şar ve Bilgehan Çelik’i ağırlıyor.

Red Bull, “Yol Arkadaşım” podcast serisini keyifli içerikleriyle dikkat çeken bölümler ile zenginleştirmeyi sürdürüyor. Popüler konukları, gündemi takip eden konu başlıkları, eğlenceli ve merak uyandırıcı pek çok içeriğiyle öne çıkan serinin yeni konukları, Red Bull sporcusu ve milli voleybolcu Hande Baladın ile en uzun gece 21 Aralık’a özel olarak ‘Biz Evde Yokuz’ bloglarıyla tanınan Duygu Şar ve Bilgehan Çelik oldu.

Olimpiyat köyü, totemler ve boyoz

İsmail Türküsev’in moderatörlüğünde ve Socrates Dergi partnerliğinde yayınlanan serinin 5’inci bölümünde direksiyonu Hande Baladın devralıyor. Geçtiğimiz yaz dünya üçüncülüğüyle tamamladıkları Olimpiyat sürecinin ve Olimpiyat köyünde bulunmanın nasıl bir his olduğuyla başlayan sohbet, Baladın’ın maç totemlerini anlatmasıyla eğlenceli bir hal alıyor. Voleybol Milli Takımı’nın yolculuklardaki müzik seçkisini oluşturmayı 6 senedir üstlenen Baladın’ın DJ’lik kariyerinin de konuşulduğu sohbette, deplasman yolculukları, Simge Aköz’le arkadaşlığı, gevrek, boyoz ve çok daha fazlası masaya yatırılıyor.

Karavan hayatı, Lübnan’da bir gece yolculuğu ve Machu Picchu’ya yürüyerek gitmek

21 Aralık’ta yılın en uzun gecesine özel yayınlanan bölümde ise İsmail Türküsev bu kez “Biz Evde Yokuz” bloglarıyla tanınan Duygu Şar ve Bilgehan Çelik’i ağırlıyor. Seyahatlerine başlama serüvenleri ve yola çıktıkları ilk karavanlarının hikayesi ile başlayan sohbette ikili yolculukları içinde unutamadıkları en uzun geceyi, gün batımlarını ve favori rotalarını da paylaşıyor. Sevilen çift aynı zamanda yolculuğa çıkmadan önce gerçekleştirdikleri ritüellerden sevdikleri uzun yol filmlerine, Etiyopya’dan Filipinler’e ve Machu Picchu’dan Burning Man’e kadar pek çok detayı da yılın en uzun gecesine özel kaydedilen bölümde dinleyicilerle paylaşıyor.

Şehirlerarası ya da şehir içi yolculukların yanı sıra, spordan açık hava aktivitelerine, kısacası hayatın her anına eşlik eden ve birbirinden enerjik sürpriz konuklarla devam edecek “Yol Arkadaşım” serisine redbull.com/yolarkadasim adresinden ve tüm podcast platformları üzerinden erişilebildiği belirtildi.