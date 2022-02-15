Red Bull Yol Arkadaşım podcast serisinin yeni konuğu Sarp Apak Oldu

Red Bull “Yol Arkadaşım” podcast serisinin yeni bölümünde İsmail Türküsev, oyuncu Sarp Apak’ı ağırlıyor.

Red Bull “Yol Arkadaşım” podcast serisinde, önemli konuklar, gündemi takip eden konu başlıkları ve pek çok içerik bir araya geliyor. Alanında öne çıkan birçok ismi ağırlayan serinin yeni konuğu ise oyuncu Sarp Apak oluyor.

İsmail Türküsev’in moderatörlüğünde ve Socrates Dergi prodüksiyon partnerliğinde yayınlanan podcast serisinin yedinci bölümüne sevilen oyuncu Sarp Apak konuk oluyor. Sarp Apak’ın rotasını İzmir’e çevirmesiyle koyulaşan sohbette, oyuncunun yola çıkmadan önce evde gerçekleştirdiği son kontrolleri ve bunları hatırlamak için kullandığı ipuçlarının yanı sıra, kahvaltıcı Eşref Amca’ya değiniliyor. Enerjisini yükseltmek için son ses müzik dinlemeyi tercih ettiğini anlatan Apak, Gorillaz’dan Fikret Kızılok’a uzanan yol şarkıları listesiyle pozitif enerjiden vazgeçmediğinin de altını çizdi. Ölümlü Dünya filminin aksiyon sahneleri için öğrendiği farklı fiziksel deneyimlerin yanında görkemli NBA 2K kariyerine ve Robert Downey Jr.’ın oyunculuğuna kadar pek çok keyifli konuya değinilen sohbetin sonunda ise Apak, ideal yol arkadaşı için tercih yapmakta zorlandığı seçenekler arasında kendini buluyor.

Seriye redbull.com/yolarkadasim adresinden ve tüm podcast platformları üzerinden erişilebildiği belirtildi.