Restore edilen 300 yıllık Ahmediye Camii ibadete açıldı

Üsküdar’da restorasyon işlemleri tamamlanan 300 yıllık Tarihi Ahmediye Camii’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Vakıf eserlerine sahip çıkmak sözle değil icraatle olur" dedi.

1722 yılında yapımı tamamlanan ve zamanla harap olan Üsküdar Ahmediye Camii için başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Üsküdar Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün başlattığı çalışma sonrası onarımları gerçekleştirilen Ahmediye Camii yeniden ibadete açıldı. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Vakıflar Genel Müdürü Başkan Yardımcı Cem Aslanbay ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Yaklaşık 3 yıl içerisinde restore çalışmaları tamamlanan Tarihi Ahmediye Camii’nin ibadete açılmasının yanı sıra bünyesinde barındırdığı ve vatandaşların tüm yıl boyunca dini eğitim alabilecekleri medrese ve kütüphane de hizmete girdi.

“Vakıf eserlerine sahip çıkmak sözle değil icraatle olur”

Yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün Üsküdar Ahmediye Camii’ndeyiz. Burası İstanbul için önemli merkezi bir nokta. 300 yıllık muhteşem bir eser. Bu eseri müştemilatı ile birlikte yeniden restore ederek hizmete açmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Vakıf eserlerine sahip çıkmak sözle değil icraatle olur. İşte eser ortada. Son 20 yılda Türkiye’de tarihi eserleri yeniden kazandırma adına bir hamle yapıldı. Ülkemizin her yerine güzel hizmetlerde bulunuldu. Üsküdar Belediyesi olarak da bölgemizde bulunan tarihi eserleri yeniden ayağa kaldırma adına yürütülen çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Ahmediye Camimizde bunlardan birisiydi" diye konuştu.