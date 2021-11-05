Retrobüs’le nostalji rüzgarı

Kocaeli’de konser veren ünlü müzik grubu Retrobüs, 70’ler, 80’ler ve 90’ler konseptiyle müzikseverleri geçmişe götürdü.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel bir mekanda sahne alan ünlü müzik grubu Retrobüs, nostaljik şarkılardan oluşan repertuvarları ile beğeni topladı. Konser boyunca 70’li yıllara damga vurmuş şarkıların yanı sıra "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Sevemedim Karagözlüm" gibi 80’li yılların popüler parçalarını da yer veren ünlü müzik grubu, konserin son bölümünde 90’ların popüler şarkıları sevenlerini coşturdu.

Nostaljik şarkılar ile insanların anılarına yolculuk yaptığını söyleyen Retrobüs grubu solisti Fırat Şahverdi, "Retrobüs ile insanlar eski güzel günleri, yaşadığı anıları canlandırıyor. Kimse 70’lere, 80’lere 90’lara gidemez. Ama şarkılarla herkes kendi anılarına yolculuk yapıyor. Biz de pandemi döneminde geçmişin kıymetini anlamaya başladık. Tüketilmeyen, değerini yitirmeyen şarkıların ne kadar ayrı bir yerde olduğunu anladık. Geçmişteki üstatlar ve yapılan müzikler seviliyor" dedi.