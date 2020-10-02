Rhinos Bac in Town sergisi Ataşehir’de

İstanbul’da sanatsal etkinlikler ara vermeden devam ediyor. Ekim ayı boyunca sürecek olan sanatçı Özge Günaydın’ın doğayı koruma, çevre bilinci oluşturma amacı ile Türkiye’de daha önce gerçekleşmemiş belgesel, video art, dijitay art, heykel, resim ve yerleştirmeden oluşan ’Rhinos Back in Town’ sergisi Ataşehir’de bulunan Watergarden istanbul’da ziyaretçilerin beğenisine açıldı.

Sergi, Ekim ayı boyunca ziyaretçilerin beğenisine açık olacak.

Ziyaretçilerin Denizhan Özer küratörlüğünde farklı sanatsal disiplinleri göreceği sergi, bilinçaltımızda çevresel faktörlere karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Küresel ısınma, orman yangınları, türlerin yok oluşu ve buna bağlı olarak doğanın yok olmak üzere olduğunu vurgulayan sanatçı Özge Günaydın’ın 2metreye 4 metrelik gergedan heykeli bu konu hakkında farkındalık oluşturmak amaca taşıyor.