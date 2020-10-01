Sağlık çalışanlarının koronavirüs sınavı: “Pes etmiyoruz”

Bilim, kültür ve fikir dergisi ScienceUP Ekim sayısıyla okurlarıyla buluştu. Derginin yeni sayısında Covid-19 nedeniyle yaşamlarını yitiren, hastalığa yakalanan, pek çok zorlukla karşılaşmalarına rağmen “Pes etmeyeceğiz” diyen sağlık çalışanlarının mücadeleleri masaya yatırıldı.

Ulusal ve uluslararası mecralarda kısa zamanda büyük ilgi gören ScienceUP, 1 Ekim’de yayımlanan yeni sayısında yine iddialı soru ve konulara imza atıyor.

Virüse yakalanan ve “Pes etmeyeceğiz” diyen sağlık çalışanları, yoğun bakım sırasında yaşadıklarını ScienceUP’a anlattı.

Kayıp bir yıl mı?

ScienceUP, tüm anne-babaların yakından ilgilendiği salgının eğitime etkisini ise; “Kayıp bir yıl mı?” sorusuyla masaya yatırdı. Okulların kapalı olduğu dönemin uzaktan veya yüz yüze telafisi nasıl olacak? Çocuklarımızın sağlığı bu durumdan nasıl etkilenecek? Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Handan Doğan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu ve Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı derginin sorularını yanıtladı.

Uzaya açılan pencere- gözlemevi

Gökyüzüne, uzaya meraklı herkesin kapısını çalabileceği gözlemevlerine ilgi son yıllarda artıyor. İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Güver ve Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal anlattı.

En zekimiz kim?

Türkiye Zekâ Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, yıllardır düşünen, bilgiye ve akla önem veren birey sayısını arttırmak için çalışıyor. Peki, zekânın formülünü buldu mu? Halıcı, ScienceUP’ın sorularını yanıtladı.

Bulutlara asılı göller

Sümbül Dağı yamacında kurulu Hakkâri, doğal güzellikleri, dağları, ırmakları, tepeleri, geniş vadileri, buzdan gölleri, ovaları, yeşil yayları ile biliniyor. Muhammed Kösen Hakkâri’yi birbirinden güzel fotoğraflar eşliğinde aktardı.

Uçtu uçtu gayrimenkul uçtu

Pandemiyle birlikte gayrimenkul talepleri değişti. Rezidanslar yerine müstakil evler revaçta. Değişen gayrimenkul tercihleri ve sektörün bu süreci nasıl geçirdiğini konut uzmanı, gazeteci Nilüfer Kas anlattı.

Yeni neslin seçimi- felsefe

Felsefe okumayı seçenlerin okumayanlardan farkı ne olacak? Felsefi duruş hayatımıza nasıl yön verecek? Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ScienceUP için kaleme aldı.

Neden verimlilik ve kalite konuşmuyoruz?

Sürdürülebilir ekonomik gelişmişlik düzeyinin olmazsa olması verimlilik ve kalite boyutlarının önemini Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Artar yazdı.

İntikam ağır olacak

Ebola, kuş gribi, Mers, Sars, AIDS, Covid-19 gibi son elli yılda ortaya çıkan hastalıkların sorumlusu insan mı? Bu hastalıklar doğaya verilen zararın bir sonucu mu?

Kütüphane ruhu geri geldi

Dijitalleşmeye ayak uyduran kütüphaneler yeniden önem kazandı. Milyonlarca kitap ve belgeye online kütüphanelerden ulaşılıyor. Maltepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Serin, küllerinden doğan kütüphaneleri anlattı.

Daima var olacak

Jüri, kısa, uzun, kurmaca, belgesel, deneysel, yerli ve yabancı filmler... Alper Turgut, festival sinemasıyla ilgili gözlemlerini ve düşüncelerini ScienceUP için yazdı.

Bu noktaya nasıl geldik

Türkiye’nin dış politikasının son günlerde yaşadığı karmaşık hali Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal yazdı.

Manto’nun gözyaşları

Arkeolojik kazıların sürdüğü, M.Ö. 13. yüzyılda kurulan, M.S. 4. yüzyılda terk edilen Klaros Bilicik Merkezi tarihte pek çok kehanetle tanınıyor. Merkezin hikâyesi Ekim sayısında ayrıntılarıyla anlatılıyor.

Futbol borsada mı güzel?

Bülent Tuncay, pandemi sürecinin etkisinde olan spor ekonomisini mercek altına aldı. Türk futbol ekonomisiyle ilgili detayları yazdı.

Tokyo’da mno2 keşfi

Tokyo Teknoloji Enstitüsü nanoteknoloji alanında kritik bir keşfe imza attı.

Kahve: fayda mı, zarar mı?

Dünyada pek çok insanın vazgeçemediği kahvenin yararları ne? Kimlere zararı olabilir?

Beyin hacklenebilir mi?: Tesla ve SpaceX’in CEO’su milyarder girişimci Elon Musk, insan beyni ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipini tanıttı. Çip projesini dünya nasıl karşıladı?