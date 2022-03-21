"Sahibini Arayan Ud: Necati Çelik” Belgesel Galası ZKSM’de Gerçekleştirildi

Konya’da başlayan müzik macerasını dünyaya taşıyan; sayısız konser, resital ve albüm yapan Sanatçı Necati Çelik’in hayatını anlatan ‘Sahibini Arayan Ud’ belgeselinin ilk gösterimi Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Farklı ülke ve şehirlerde gösterimi gerçekleştirildikten sonra dijital platformlarda yayınlanacak belgesel için Başkan Ömer Arısoy; “İlk gösterimin Zeytinburnu Belediyesi’ne çok yakıştığını düşünüyorum.” dedi.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği topluluğu Ud Sanatkârı Necati Çelik’in hayatını anlatan belgeselin galasına ev sahipliği yaptı.

Vefa dolu geceye Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Haydar Sur, Yönetmen Mustafa Yılmaz Kuş ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“İlk gösterimin Zeytinburnu Belediyesi’ne yakıştığını düşünüyorum”

Usta Sanatçı için düzenlenen saygı gecesinde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu güzel belgeselin ilk gösterimine ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Böyle geceler genellikle emr-i Hak vâki olduktan sonra gerçekleşir. Aslında bu bizim açımızdan üzücü bir durumdur. İnsanların sağlıklarında kıymetini bilmek gerekir. Allah değerli sanatçımıza hayırlı, sağlıklı uzun bir ömür versin. Zeytinburnu Belediyesi’ne bu ilk gösterimin çok yakıştığını düşünüyorum. Necati hocamız nice 50’li yıllarını kutlayan talebelerine; destek ve ruh vermesi dileğiyle.” ifadelerini kullandı.

“Sahibini Arayan Ud: Necati Çelik” belgeselinin yönetmeni Mustafa Yılmaz Kuş, “Belgeseli çekerken özellikle istediğimiz şey hocamın öncelikle musiki ve ardından daha da önemlisi insani değerinin ne kadar ileriye gidebileceğini göstermektir. Çelik’in dünyadaki hangi millet ve hangi ırktan olursa olsun her insanı etkileyebileceğini anlatmaya çalıştık. Belgesel çekimi sırasında emeği geçen herkese ve gala gösterimi için değerli Belediye Başkanımız Ömer Arısoy’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Usta Sanatçı Necati Çelik, adına düzenlenen saygı gecesinde duygularını şöyle aktardı: “Bu soğuk havada buraya kadar zahmet ettiniz, böyle bir geceye ne kadar lâyık olduğumu bilmiyorum. Eşim Ayşe Hanım bu işin gizli kahramanıdır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Kendine has yorumuyla eserleri oya gibi işleyen ona yeni bir renk ve soluk kazandıran Sanatçı Necati Çelik konuşmalarının ardından Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ndeki dinleyicilere ud taksimi gerçekleştirdi.

Programın sonunda Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; Usta Sanatçı Necati Çelik ve Eşi Ayşe Çelik’e çiçek takdiminde bulundu.

“Sahibini Arayan Ud: Necati Çelik” Belgeseli

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün destek ve katkılarıyla oluşturulan belgeselin çalışmalarına 2019 yılında başlandı. Yönetmenliğini Mustafa Yılmaz Kuş’un gerçekleştirdiği belgesel Belçika, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 3 ülkede yapıldı.

Usta Udi’nin yaşamı; sanatçı dostları ve ailesinin gözünden yansıtılan bakış açısıyla ele alınarak beyaz perdeye aktarıldı. Süreç üstadın bireysel ve sanat alanındaki gelişimini daha sonra ise öğrendiklerini gelecek nesillere özveri ile aktarımından oluşacak şekilde kurgulandı.

Farklı ülke ve şehirlerde gösterimi yapılacak belgesel yaz sonu itibari ile dijital platformlarda yayınlanacak.