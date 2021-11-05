’Sanat Buluşmaları’, Elif Dağdeviren’in söyleşisi ile devam ediyor

Sanat Buluşmaları’nın 325.’si Elif Dağdeviren’in “Filmin İçinde Başka Bir Film Var” söyleşisi ile gerçekleştirildi.

İyilik İçin Sanat Derneği, Akasya Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde hayata geçen “Alenen Sanat” projesi kapsamında sanata dokunmaya devam ediyor. Proje ile genç sinema sanatçılarını da desteklemeye, atölye imkânı sunmaya başlayan dernek, 325. sanat buluşmasında film ve televizyon yapımcılığının yanı sıra iletişim, gazetecilik ve sinema üzerine çeşitli kurumlarda eğitmenlik de yapmış olan Elif Dağdeviren’i konuk etti. Projede yer alan genç sanatçıların ilgiyle takip ettiği buluşmada Elif Dağdeviren ile “Filmin İçinde Başka Bir Film Var” söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide genç sanatçılar tecrübeli yapımcının sinema hakkındaki bilgi birikimini ve sinema ile olan yolculuğunu öğrenme fırsatı yakaladı. Söyleşi, İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, dernek üyeleri ve genç sanatçıların katılımıyla gerçekleşti.

Proje kapsamında yeni nesil sanatçıların keşfedilmesi ve tanıtılması amaçlanıyor. Resimden heykele, dijital sanatlardan sinemaya çeşitli alanların bir arada değerlendirildiği multidisipliner sanat projesi olan “Alenen Sanat” 19 genç sanatçının gelişiminde önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.