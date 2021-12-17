Sanatçılar iklim krizini ’Alenen’ yorumladı

Alenen Sanat projesi ile genç sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşuyor. Multidisipliner bir platform olan Alenen Sanat’a dahil olan 19 sanatçının, Covid-19 süreci ve son yıllarda etkisini artıran doğal afetlere dair ifadelerini farklı disiplinler aracılığıyla sanata döktüğü sergi, 17 Aralık 2021 Cuma günü Akasya’da açıldı.

Türkiye’de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunan İyilik İçin Sanat Derneği ile Akasya Kültür Sanat ev sahipliğinde ortaya çıkan ‘Alenen Sanat’ projesi kapsamında yeni nesil sanatçıların keşfedilmesi ve tanıtılması amaçlanıyor. Resimden heykele, dijital sanatlardan enstalasyona çeşitli alanların bir arada değerlendirildiği multidisipliner sanat projesi olan “Alenen Sanat” 19 genç sanatçının gelişiminde önemli bir rol oynuyor.

“Dünyanın ortak sorunu iklim krizine dikkat çeken sergi”

Dünyanın ortak bir sorunu olan iklim krizine dikkat çekmek istediklerini dile getiren proje küratörü Dr. Feride Çelik, “Alenen Sanat projesi için geçtiğimiz aylarda yoğun bir başvuru arasından 19 sanatçı seçildi. Gerçekten zorlanarak seçtiğimiz yetenekli sanatçılarda aradığımız özellik farklı disiplinlerden gelmiş olmalarıydı. Resim, heykel, porselen, duvar sanatı, dijital sanat, performans, tiyatro, müzik ve film gibi Sanat yerleştirme programı kapsamında düşünülen bu projede, sanatçılardan istenilen Akasya Kültür Sanat’ın mekânını atölye olarak kullanarak en başta üretim yapmaları daha sonra da ortaya çıkan çalışmalardan bir sergi oluşturma fikriydi. Farklı disiplinlerden seçilen sanatçılardan beklenen, kullanmış oldukları üretim alanında da ortak çalışmalar yaparak sanat alanlarını iletişime geçirmek ve bütünleşmelerini sağlamaktır. Ortak paylaşımlardan çıkan sanat üretimlerini yine tüm dünyanın ortak bir sorunu olan iklim krizi temasıyla sanatseverlerle buluşturarak farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

“Birlikten kuvvet doğar”

İyilik için Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt ise konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi: ”Derneğimizin kuruluş tüzüğünde yer alan amaçların başında sanatı geniş halk kitlelerine yaymak geliyor. Akasya Kültür Sanat’la güçlerimizi birleştirerek ortak geliştirdiğimiz “Alenen Sanat” projesi hem bu amaca hizmet ediyor, hem de insanlığın geleceği için varoluşsal bir soruna karşı ortak aklı ve bilinci oluşturmayı hedefliyor. Akasya Alışveriş Merkezi’nde yer alan “Alenen Sanat”, sanatın farklı disiplinlerinde çalışmalarını sürdüren sanatçıların gözünden iklim krizine ilişkin tehlikeye dikkat çekiyor.” Selin Bozkurt, alenen kelimesinin Türk dilindeki karşılığı olan halkın ulaşabileceği veya gözleyebileceği bir şekilde, açıkça, halka açık yer tanımından hareketle projenin ismini “Alenen Sanat” olarak belirlediklerini ifade etti. Üzerinde yaşam sürülen yaşlı dünyanın sorunlarına hassasiyetle yaklaşan bilinçli sanatseverlerin Alenen Sanat’ı ziyaret ederek toplumsal farkındalık düzeyinin artırılmasına destek verebileceklerini de sözlerine ekledi.

Sanat kariyerlerini geliştirmek isteyen yeteneklerin çalışmalarını sanatseverlerle buluşturan projede, Asiye Yüce, Burak Dağ, Büşranur Kayadibi, Cem Deniz Karakoçoğlu, Cemrehan Karakaş, Cüneyt Işık, Dilan Kopar, Enes Gülbaş, Fadik Erin, Gonca Göde, Gülçin Karaman Nevruz, İpek Erfidan, Melek Kaya, Pelin Pekercan, Pınar Bora, Şimal Bilgiç, Vefa Aziz, Yasemin Güzel ve Zuhal Güven gibi farklı disiplinlerden genç sanatçılar yer alıyor. Seçilen sanatçılar, 2 yıldır Covid-19 sürecinde yaşananlarla birlikte doğal afetlere dair içinde tuttuklarını sanatın farklı dallarında ürettikleri eserlerle ifade ediyor.

Genç sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, 31 Aralık tarihine kadar Akasya’da 2. katta ve Akasya Kültür Sanat’ta görülebilecek. Ücretsiz olarak sanatseverlerin katılımına açık olan sergiye ek olarak, Akasya’da sanatçılarla buluşma ve söyleşi imkânı da sunuluyor.