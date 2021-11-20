Sanatseverler sulu boya eserleri ile adeta İstanbul turuna çıktı

Üsküdar Belediyesi, Azerbaycanlı sanatçı Hicran Alioğlu’nun İstanbul’u anlatan sulu boya resimlerinin yer aldığı ’Öykülerim’ sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen, Azerbaycanlı sanatçı Hicran Alioğlu’nun sulu boya eserlerinin yer aldığı ’Öykülerim’ sergisi açıldı. Etkinlikte, AK Parti Üsküdar Meclis Üyesi Esat Kalay ve sanatçı Hicran Alioğlu vatandaşları selamlayarak konuşma yaptı. Sanatçı Hicran Alioğlu’na hediye takdim edilmesi ve açılış kurdelesi kesiminin ardından sergi sanatseverler ile buluştu. Üsküdar Nevmekan Bağlarbaşı Galeri’de sergilenen, şehir ve insan manzaralarından oluşan, şehrin tüm güzelliklerini gözler önüne seren eserler sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Öykülerim Sergisi, 19 Kasım- 12 Aralık tarihleri arasında, Nevmekan Bağlarbaşı Galeri’de ücretsiz ziyaret edilebilecek.

"Sulu boya, gözde sanatlar içinde en zor olanlardan biridir"

Günün anlam ve önemine dair açıklama yapan sanatçı Hicran Alioğlu, “Tabii dokuz senedir sulu boya yapıyoruz. Bu bizim kaçıncı sergimiz olduğunu bilmiyoruz ama bu konuda Üsküdar Belediyesi’nde yaptığım ilk sergi. Gayet memnunum. Çok güzel ağırladılar sağ olsunlar. Sergi de çok güzel geçiyor. Sanatçı arkadaşlarım, hocalar, tanıdığım dostlar, tanımadığım herkese teşekkür ediyorum. Çünkü takdir ediyorlar, beğeniyorlar. Demek ki yaptığımız emek boşuna gitmemiş. Herkese teşekkür ediyorum. Gelecekte inşallah başka bir proje de düşünüyoruz. Çünkü sulu boya her zaman söylediğim gibi gözde sanatlar içinde en zor olanlardan biridir” ifadelerini kullandı.