Sancaktape’de Sevcan Orhan ve Ferhat Göçer rüzgarı esti

Sancaktepe Belediyesi, Kültür ve sanat ekinlikleri kapsamında bir birinden değerli isimleri vatandaşlarla ile buluşturmaya devam ediyor. Sancaktepe’de 2 gün süren “Yaza Veda” konserlerinin 2. gününde Sevcan Orhan ve Ferhat Göçer Sancaktepeli müzikseverlerle bir araya geldi.

Sancaktepe Belediye’sinin ev sahipliği yaptığı Enderun Caddesi’nde birbirinden değerli sanatçılarla müziğin ve eğlencenin zirveye ulaştığı Yaza Veda Konserlerinin ilk günü İmera ve Derya Uluğ , 2. gününde ise ise Sevcan Orhan ve Ferhat Göçer sahne aldı. Sanatçılar müzikseverler ve hayranlarıyla buluştu. Sancaktepelilerin yoğun ilgi gösterdiği konsere vatandaşalar korona virüs tedbirleri kapsamasında HES kodu ve ateş kontrolü yapılarak konsere alındı. Ayrıca 2 gün boyunca Ünlü DJ Kaan Gökman sahne performansı ile hayranlarına eğlenceli anlar yaşattı.

"Vatandaşlarımızın keyifli anlar yaşaması için çeşitli etkinlikler düzenledik"

Yaz sezonunun sona ermesine rağmen, geçtiğimiz hafta Hülya Koçyiğit ve Serdar Gökhan gibi isimlerin katılımı ile başlayan yeni kültür sanat sezonu ile birlikte kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız süreceğini belirten Başkan Döğücü “Kültür Sanat etkinliklerimizin yaz programlarını düzenleyeceğimiz konserlerle tamamlayacağız. İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi bizleri uzun bir süre evlerde tutmuştu ,bizlerde vatandaşlarımızın keyifli anlar yaşaması için çeşitli etkinlikler düzenledik. Yeni Kültür Sanat sezonu ile birlikte önümüzde kış programımız var. Tüm vatandaşlarımızı şimdiden hem hafta sonu gerçekleşecek konserlere hem de tüm etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.

"Çok mutluyum, Her zaman böyle eğlenceli etkinlikler olması bizim için çok iyi"

Konsere katılan Gönül Akkaya ise şu ifadeleri kullandı, ”Çok mutluyum. Her zaman böyle eğlenceli etkinlikler olması bizim için çok iyi. Sancaktepe ve Yenidoğan’da önceden böyle etkinlikler yapılmıyordu. Böyle etkinlikleri düzenlediği için Şeyma hanıma teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz, yine istiyoruz. Etkinliklerin mevsimi zamanı yok çocuklarımız içinde eğlenceli ve güzel oluyor.”