Sancaktepe’de şehit aileleri onuruna yemek programı düzenlendi

Sancaktepe Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri kapsamında şehit aileleri onuruna bir yemek programı düzenlendi.

Sancaktepe Kaymakamlığı’nın ev sahipliğini yaptığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri kapsamında şehit aileleri onuruna bir yemek programı gerçekleştirildi. Bir restoranda düzenlenen yemek programına Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediye Meclis Başkan V. Haşim İskender, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Başan, İlçe Müftüsü Muammer Turan, İlçe Tapu Müdürü Mevlüt Akmermer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Kılıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Özdemir, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, Muhtarlar ve şehit aileleri katıldı.

Programın ev sahipliğini yapan Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya yaptığı selamlama konuşmasına, “Vatanın bölünmez bütünlüğü, devletin bekası ve milletin birliği uğruna canlarını ortaya koyarak; Şehit olan kahramanlar onuruna düzenlemiş olduğumuz yemek programına teşrifleriyle bizi onurlandıran Şehitlerimizin kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum” diyerek başladı.

Çanakkale Zaferi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına zemin hazırlayan mücadeleci ruhunun, bir ulusun, bir coğrafyayı nasıl vatan yaptığının, aziz milletin sahip olduğu ve özünde var olan kahramanlık duygularının bir ifadesi olduğunu belirten Kaymakam Ahmet Karakaya, ““Çanakkale Geçilmez” gerçeğini kabul ettirerek ebedi varlığımızın daim olacağının, rengini şehitlerimizin al kanından alan bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı al bayrağımızın ilelebet dalgalanacağının teminatıdır” ifadelerini kullandı. "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehit yakınlarına ve gazilerimize sahip çıkmak hepimiz için milli bir vazifedir”

"Şehit yakınlarına sahip çıkmak hepimiz" için milli bir vazifedir diyen Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ise, “Vatanımızı bizlere kazandıranlar, bu toprakları vatan yapanlar, bu uğurda şehit ve gazi olanlardır. Şair Mithat Cemal Kuntay bu durumu; “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” diyerek en güzel şekilde ifade etmiştir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları ilelebet muhafaza etmek, ay-yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak, şehit yakınlarına ve gazilerimize sahip çıkmak hepimiz için milli bir vazifedir “ şeklinde konuştu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İlçe Müftüsü Muammer Turan’ın dua etmesinin ardından yemek ikramı ile sona erdi. Program sonunda masaları tek tek ziyaret eden Kaymakam Ahmet Karakaya, Şehit Aileleri ile bir süre sohbet etti ve bir isteklerinin olup olmadığını sordu.