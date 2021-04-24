Sarah Haderi’nin hayali Türkiye’de gerçeğe dönüşüyor

Restoran işletmeciliği yapan Sarah Haderi, uzun süredir hayalini kurduğu albümü çıkarmak için de Türkiye’yi tercih etti. Haderi, ilk single çalışması için Aranjör Mert Aydın ile işbirliği yaptı.

Arnavutluk’un tanınmış isimlerinden Sarah Haderi, İstanbul’daki 6’ncı restoranını açmaya hazırlanırken, İstanbul’da bulunduğu süreçte uzun zamandır kurduğu albüm çıkarma hayallerini de gerçeğe dönüştürme kararı aldı. 8 dil bilen Haderi, ilk single’ını hazırlamak için Aranjör Mert Aydın ile anlaşma yaptı.

İlk şarkı cover olacak

80 ve 90’lı yılların hit şarkılarından birini cover’layarak müzik dünyasına adım atmak isteyen Haderi, Aranjör Aydın ile yaptığı çalışmaların sonuna geldi. Sarah Haderi, çok yakında şarkısını dinleyicilerle buluşturacak.

Akustik videoları çekti

Haderi, single çalışmalarına devam ederken, bir de dijital konser çekimi gerçekleştirdi. 8 şarkıyı seslendiren Haderi’nin konseri, mayıs ayında YouTube üzerinden müzikseverlerin beğenisine sunulacak.