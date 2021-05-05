Seda Aydın: “Sosyal medyada filtreler gerçek, yaşamlar sahte”

Sosyal medyada filtre uygulamalarının kişiyi olduğundan farklı gösterdiğini ve giderek atan bu trendin kusursuzluk arzusu oluşturduğunu belirten fenomen Seda Aydın “filtreler gerçek; mutluluklar sahte” dedi.
Sosyal medyada her geçen gün yeni uygulamalar çıkıyor ve yeni özellikler paylaşılıyor. Yeni trend ise kamera filtreleri oldu. Sosyal medya fenomeni Seda Aydın, son “dönemlerde yaygınlaşan yüz değişikliği filtrelerini ve topluma etkilerini değerlendirdi. “Sosyal medyada herkes mutlu, kusursuz ve zengin gibi gözükse de arkaplanında mutsuz ve huzursuz bedenler olabiliyor.” dedi.
“İnsanlar telefon kameralarını filtresiz kullanmıyor”
“Filtreler gerçek; mutluluklar sahte”
Aydın şunları söyledi:
“Sosyal medya herkesin beğeni arzusu içerisinde olduğu bir platform. Selfie çektiğiniz fotoğrafınızdaki güzelliğiniz, seyahat ettiğiniz şehrin güzelliği insanların size yaptığı beğenilerle ölçülüyor. En güzeli ben olmalıyım, en iyisini ben yapmalıyım arzusu; anlamsız bir gösteriş ve nispet dolu hayatlara sebep oluyor. İnsanlar zengin ve mutlu gözükmek için resimlerde gülücükler dağıtırken, yaşamaya çalıştıkları hayali hayatların içerisinde mutsuzluğa hapsoluyorlar. Seyahat edilen yerler, yenilecek yemekler beğeni alabilen yerlere göre seçiliyor; hatta yeni arkadaşlar ve muhabbetler de.Yeni nesil sosyal medya içerikleriyle, Instagram keşfet videolarıyla öğreniyor; uyguluyor ve hatta fenomen olma arzusuyla cinsiyet bile değiştiriyor. Öyle içeriklerle karşılaşıyoruz ki toplumun örf ve adetlerinden tamamen uzak. Kolay para kazanma arzusu ve gösterişli yaşam arzusundan dolayı yeni nesil, kariyer planlamasını mesleki birikim olmaksızın sosyal medya üzerinde planlıyor. Sosyal medya fenomenleri bu konuda topluma örnek olmalı; ürettiğimiz içeriklerin insanlara ve topluma faydalı olması oldukça önemli.”