Şehrin en uzak noktasına yapılan bungalov evler dolup taşıyor

Bursa’da şehrin en uzak noktasına yapılan ve yolu bile olmayan ahşap otel evler büyük rağbet görüyor.

Büyükorhan ilçesinin Balıkesir sınırında bulunan Düğüncüler köyüne yapılan bungalov evler, şehirden 150 kilometre uzaklıkta ormanların içinde bulunuyor. Yolu olmayan bungalov evler, muhteşem manzaları sebebiyle çok sayıda ziyaretçiyi kendine çekiyor. Aliova çayının kenarında bulunan bungalov evlerde Türkiye’nin her yerinden ziyaretçileri kalıyor. Vatandaşlar yaz ve kış ayrı güzelliği olan evlerde kalmak için günler öncesinden randevu alıyor.

Bungalov evlerde kalmaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden ziyaretçiler, "Burasını ismini duyup geldik. Şehirden çok uzakta, düzgün yolu bile yok, ama buraya geldiğimize değdi. Ormanların içinde muhteşem havası var. Yanından dere akıyor ve kaplıca havuzları var. Burayı doğa tutkunu herkesin görmesini tavsiye ederiz" dedi.