Selda Bağcan kadınlar için söyledi

Türk müziğinin yaşayan efsanesi Selda Bağcan, Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde sahne aldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel konserinde ‘Eşitlik Yolunda 50.yıl’ temasıyla sahne alan Selda Bağcan, en güzel şarkılarını kadınlar için kadınlarla birlikte söyledi. Sanatçı, 50. sanat yılına özel Küçükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanan pastayı da binlerce hayranı eşliğinde kesti.

Hayranları hep bir ağızdan eşlik etti

’’Özgürlük ve Demokrasiyi Çizmek’ adlı parça ile konserine başlayan Selda Bağcan, ‘Yalan Dünya, Oğul, Neredesin Sen, Adaletin Bu Mu Dünya?, Uğurlar Olsun, Denizlerin Dalgasıyım, Yaz Gazeteci ‘ gibi en güzel türküleri ve şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir konsere imza attı. Sanatçıya sahnede yeğeni Serenad Bağcan da eşlik ederek ‘Mağusa Limanı’ adlı şarkıyı seslendirdi.

"Böyle günleri çok önemsiyorum"

Tüm kadınların gününü kutlayan sanatçı, Kadınlar Günü özel konserinde Küçükçekmece’de sahnede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “8 Mart çok anlamlı bir gün. Böyle günleri çok önemsiyorum. Daha önce de bu salonda bulundum. Salon çok güzel. Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Selda Bağcan’ın dillere pelesenk olan şarkılarına hayranları hep bir ağızdan eşlik ederken, konserde binlerce seyirci halaylar çekerek gönüllerince eğlendi. Konser sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Özkan, sanatçıya çiçek takdim ederek teşekkür etti.