“Seninle Sana Rağmen Motivasyon” raflardaki yerini aldı

Okuyuculara, arzularını gerçekleştirmek için içlerindeki gücü harekete geçirmeleri ve yaşam amaçlarını nasıl gerçekleştirecekleri konularında rehberlik etmeyi amaçlayan “Seninle, Sana Rağmen Motivasyon” kitabı raflardaki yerini aldı.

Eğitimci Yazar Ömer Şahan, “Akran Zorbalığı” ve “ Sınav Kaygısı, Neden Var, Nasıl Azalır?” eserlerinden sonra “Seninle, Sana Rağmen Motivasyon” kitabını da okuyucu ile buluşturdu.

Şahan, kaleme aldığı kitabın, arzularını gerçekleştirmek için insanların içlerindeki gücü nasıl harekete geçirecekleri, bireylerin kendi motivasyon engellerini keşfetmesi ve kendine özgü yöntemleri geliştirmesi ile kendi yaşam amaçlarını gerçekleştirmek konusunda okuyucuya rehberlik edeceğini ifade etti.

Kitabın içeriği hakkında bilgi veren Şahan, kitabın olma ve yapma motivasyonunun önündeki engelleri, beynin alışkanlıkların insana kurduğu tuzakları anlattığını ve bunları aşmak için kısa yollar da önerdiğini ve bunu yaparken süreci kolaylaştırdığını ve belirtti. Şahan ayrıca ‘motivasyon nedir’, ‘ihtiyaç nedir’, ‘neden yapamıyorum’ ve ‘nasıl yapabilirim’ başlıkları altında bilimsel açıklamaları ve uygulanabilir alıştırmaları kitabında öne çıkardığını dile getirdi.