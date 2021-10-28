Serebral palsi hastası çocuklar, ebeveynleriyle birlikte çocuklar ülkesinde ağırlandı

Serebral palsi farkındalık ayı kapsamında engeli olan çocuklar ebeveynleriyle birlikte ağırlandı. Çocuklar, oyun ve aktivitelerle çocuklar ülkesinde bir gün geçirdi.

KidZania’da serebral palsi engeli olan çocuklar ile ebeveynleri düzenlenen etkinlik kapsamında bir gün geçirdi. Serebral palsi farkındalık ayında, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı iş birliği ile önemli bir gün yaşayan ziyaretçiler, çocuklar ülkesinde hem mesleklerle ilgili bilgi edindi hem de ekip çalışması, dayanışma gibi kavramları deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.

2014’ten bu yana “Daha iyi bir dünya için kocaman bir kalbim var” kurumsal sosyal sorumluluk projesini yürüten çocuklar ülkesi, proje kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversiteler aracılığıyla imkânı olmayan çocuklar burada ağırlanıyor. Proje kapsamında, bugüne kadar toplam 100 farklı STK, kamu kurumu ve üniversite ile bu kapsamda iş birliği yapan çocuklar ülkesi, 120 bin ziyaretçi ücretsiz şekilde eğlenerek öğrenme deneyiminden faydalandı.