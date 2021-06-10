Sesli kitap dinleyenlerin sayısı yüzde 76 arttı

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyanın içerisinde bulunduğu pandemi süreci teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini daha da artırdı. İş yapış şeklimizden sosyalleşmeye kadar her alanda odak noktamız olan teknoloji şimdilerde kitap okuma alışkanlıklarını da değiştirdi. ‘‘Kitap dinleme’’ kavramını ortaya çıkaran sesli kitap platformları sayesinde kitap dinleyenlerin oranı yüzde 76 arttı.
Sesli kitap altın yılını yaşıyorSpor yaparken, yemek yaparken, yürürken ya da herhangi bir işle uğraşırken diğer yandan kitap dinleme ayrıcalığı sunan sesli kitaplara olan talep her geçen gün daha da artıyor. Audioteka Ürün Yöneticisi Hande Saygılı; “Özellikle pandemi sürecinde büyük bir ilgiyle karşılaştık. Dinlenme sürelerimiz yüzde 45 oranında arttı. 2021 yılının ikinci çeyreği henüz bitmemiş olmasına rağmen 2021’in ilk çeyreğine göre kullanıcı sayısında yüzde 67 artış mevcut. Tüm bu gelişmeler hem kitaba olan ilginin artması hem de sektörün her yıl gözle görülür oranda büyük bir gelişim göstermesi açısından mutluluk verici.’’