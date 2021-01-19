Şık triko modelleri görücüye çıktı

Hazır giyim markası DeFacto, Kış Kadın Triko Koleksiyonu’nu sergilemeye başladı.

Havalar mevsim normallerine geldi. Soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Hazır giyim markaları da raflarını kazak ve trikolarla dolduruyor.

DeFacto Kış Kadın Triko Koleksiyonu’nda, siyah, lacivert, haki gibi kış tonların yanında bej, kemik, pembe, yeşil, mavi, sarı ve kırmızı renklerinin de hakimiyeti görülüyor. Uzun, oversize, asimetrik kesim, vintage ve balıkçı örgü detaylarıyla birçok farklı boy ve modelde tasarlanan trikolar, kış sezonunun en havalı kurtarıcısı olarak öne çıkıyor.

Koleksiyonda yer alan tasarımlar hem rahat hem de elegan bir stilin öncüsü olarak dikkat çekiyor. Birbirinden şık triko modelleri, farklı kombinleri tek bir dokunuşla canlandırarak; her giyim tarzına uygun görünümler oluşturmaya yardımcı oluyor.

Kış Kadın Triko Koleksiyonu; markanın internet adresi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarında müşterilerin beğenisine sunuluyor.