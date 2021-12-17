Şile’de vuslatın 748. yılı Şeb-i Arus töreniyle anıldı

Öğretileriyle dünyada büyük ilgi uyandıran Mevlana Celaleddin-i Rumi, vuslatının 748. yıl dönümünde Şile Belediyesi tarafından düzenlenen Şeb-i Arus etkinliği ile anıldı.

Öğretileri ile dünyada sevgi ve hoşgürünün temsili olarak tanınan düşünce insanı Mevlana Celaleddin-i Rumi 748. Vuslat yılı kapsamında Şile Belediyesi tarafından, Şile Kültür Merkezinde “Şeb-i Arus” etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen programın ilk bölümünde çeşitli ilahiler ve saz eserleri icra edildi. Gecede konuklara maneviyat dolu bir tören sunulurken etkinliğe Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da katıldı. Törende ilahi ve saz töreninin ardından görselliği ve estetiğiyle izleyenlerden tam not alan Mevlevi Ayin-i ve Sema töreni gerçekleştirildi.

Vatandaşların unutulmaz bir akşam yaşadığı törende konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Bizim için anlamlı ve önemli bir gün. Katılım sağlayan bütün hemşehrilerimizin muhabbet ve bereketle ayrıldıklarını ümit ediyoruz. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin vuslata kavuşuşunun 748. yıldönümü olması sebebiyle biz de bu programı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız oldukça yoğun bir ilgi gösterdiler. İnşallah bu gecenin bereketinden feyiz almışlardır. Bundan sonra bu ve benzeri etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz" diye belirtti.