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Silivri Belediyesi 748. Vuslat Yıl Dönümünde Mevlana’yı Andı

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Silivri Belediyesi, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Hakk’a vuslatının 748. yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenledi. Programda Sufi Meşk Topluluğu’nca icra edilen Şeb-i Arus etkinliği katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Silivri Belediyesi 748. Vuslat Yıl Dönümünde Mevlana’yı Andı

Silivri Belediyesi, öğretileri ve düşünceleri ile dünyanın hemen her yerinde büyük ilgi uyandıran şair, mutasavvıf ve gönül insanı Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Hakk’a vuslatının 748. yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenledi. 7-17 Aralık Mevlana’yı Anma ve Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilen programda Sufi Meşk Topluluğu’nca icra edilen tasavvuf dinletisi ve sema gösterisi katılımcıların büyük beğenisini topladı. Hz. Mevlana’nın anılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Silivrililer, etkinlik nedeniyle Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

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