Silivri Belediyesinden 10 Kasım Özel Programı

Silivri Belediyesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle özel anma programı düzenliyor. 9 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 16.00’da “Anıtkabir’e Gidiyoruz” isimli çocuk tiyatrosu canlı yayınla seyircilerle buluşurken, 9-15 Kasım 2020 tarihleri arasında Silivri Belediyesi Oğuz Aral Sergi Salonu’nda ressam Bedia Bıçakcı’nın eserlerinden oluşan “Ata’ya Saygı Sergisi” Silivrililerin ziyaretine açılacak. Pandemi sebebi ile kontrollü ziyaretçinin kabul edileceği sergi, saat 10.00-20.00 arası ziyarete açık olacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL “ANITKABİR’E GİDİYORUZ” TİYATROSU CANLI YAYINLANACAK

Silivri Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle düzenlenecek programın ilki 9 Kasım Pazartesi günü “Anıtkabir’e Gidiyoruz” isimli çocuk tiyatrosu ile gerçekleştirilecek. Pandemi sebebi ile katılımcının alınmayacağı oyun, saat 16.00’da facebook.com/silivribel adresinden canlı olarak yayınlanacak. Oyunun hikâyesi ise şu şekilde; Öğrenciler arasında hummalı bir hazırlık vardır. Özenle ve gayretle bir gün sonraki gezi için çalışmalara başlarlar. Ancak bunu öğretmenlerinden gizli yaparlar. ‘Çocukların gidecekleri yer neden bu kadar önemlidir? Bu denli saygıyla yaptıkları etkinlik nedir?’ sorusuna yanıt oyunda. Anıtkabir Yolunda her çocuk Ata'nın izinde gitmeye devam ediyor. 10 Kasım yas değil, söz verme günüdür. Türk çocukları için yazılan oyun 36. kez sahneleniyor.