Silivri Belediyesinin Yaz Dönemi Kurs Kayıtları Başladı

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların kültür sanatla iç içe olması ve sosyal aktivitelerden geri kalmamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “insana yatırım” vizyonuyla hayata geçirilen ve Silivri Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz dönemi kursları için kayıtlar başladı. Kurslarda katılımcılara; gitar, klarnet, resim, ud, ritim, vitray-mozaik, sirtaki, kanun, seramik, bağlama, tiyatro ve çeşitli el sanatları ile ilgili ücretsiz ve uygulamalı eğitimler verilecek. 15 yaş ve üzerindeki bütün vatandaşların katılabileceği kurslara dâhil olmak isteyenler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelerek kayıtlarını yaptırabilecek. Daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0212 727 50 09 numaralı telefonu arayarak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile sağlayabilirler.