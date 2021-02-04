Silivri Beltv’den Müzik Ziyafeti

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Silivri Bel TV üzerinden seyircilerle buluşan mini konser programları, vatandaşlara eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında yapılan müzik yayınları büyük ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile pandemi sürecinde yerel sanatçı ve müzisyenlere destek olmak, vatandaşlara moral vermek amacı ile hazırlanan mini konser tadındaki yayınlarda, yerel sanatçılar Melisa Şirin Şerbetçi, Filiz Denizhan, Zühtü Uğur, Sinem Senna, Ahmet Ermiş, Ozan Akanaraz, Grup Trakya, Fasıl ve Oyun Havaları ile Grup Silivri, seyircilere müzik ziyafeti yaşattı. Bunun yanı sıra Silivri’de müzisyenlik yapan birçok sanatçı da sahne imkânı buldu.

Şubat ayı içerisinde ise; Ensar Tunç, Silivri Solo Grubu, Kezzo, seyircilerle buluşacak.

Silivri Bel TV’nin müzik yayınları pandemi boyunca yerel sanatçı ve müzisyenlerin katılımı ile www.facebook.com/silivribel adresi üzerinden devam edecek.