'Silivri'de el konulup katledilen hayvanların öyküsü kitap oldu!'

Merkezi Silivri'de bulunan ve ulusal çapta faaliyet yürüten Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) geçtiğimiz Eylül ayında Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe sınırlarında küpesiz 51 hayvan yakalandığını ve kesim için Esenyurt'a götürüldüğünü duyurmuştu.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği, olayla ilgili gelişmeyi şöyle paylaştı: "El konulan 51 hayvanın kesiminin durdurulması için çaba harcayan derneğin tüm girişimlerine rağmen kesime başlanmış ve 4'ü ileri dönem, 3'ü erken dönem gebe, 6'sı da yavru olan toplam 21 hayvan Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerlerinin katılımıyla Esenyurt'ta bir mezbahada katledilmişti.

51 hayvana yönelik başlayan kesin kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine durdurulmuştu.

Olay sonrası HAYKURDER olarak Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak tüm görevliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk ancak İstanbul Valiliği yargılama izni vermemişti. Valiliğin yargılama izni vermemesi üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesine başvuran HAYKURDER daha sonra valiliğin ikinci bir inceleme yaparak ilk raporla da çelişen skandal bir aklama operasyonu yapıldığını duyurmuştu.

Kamuoyundaki tepkiler sonrası kanun değişti!

Kamuoyunda bu olayın yankıları devam ederken TBMM'de 10 Mart 2021 günü kabul edilen ve kanunlaşan bir düzenleme ile bu ve benzeri durumlarda Tarım Müdürlükleri için kesime olanak tanıyan ve 36/f olarak anılan kanun maddesi iptal edildi. İlgili madde meclis tarafından değiştirilerek kesim işlemlerinin önü kesildi. HAYKURDER olarak kanun değişikliğini olumlu karşılarken yaşanan katliama ilişkin yargı sürecini de sürdürüyoruz.

Yaşanan katliam ve sürece ilişkin ayrıntıları Zülal Kalkandelen son kitabında derledi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Kalkandelen Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü adlı kitabında Esenyurt Katliamı başlığı ile olaya geniş yer verdi.

Olayın anlatıldığı kitap Türkiye ve Dünya'da vegan hareketini örnekleri ile okura sunuyor."