Silivrili gençler için eğlence zamanı!

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla ilçede yaşayan her yaştan vatandaşın sosyal hayatına pozitif dokunuşlar yapmak adına çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, bu kapsamda düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Silivri Sahili Eski Festival Alanında, 13 Şubat 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında ünlü rap müzik sanatçısı Kezzo en güzel şarkılarını Silivrili gençler için seslendirecek. Kezzo ile birlikte Decoy, Senfo ve Dj Barbo da performanslarını sergileyecek. Etkinlikte ayrıca Sucuk Ekmek Partisi ve Capoeira Gösterisi de düzenlenecek. Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan etkinliklerle gençlerin keyif ve eğlence dolu bir gün geçirmesi hedefleniyor.