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Silivrililer Aralık Ayında Tiyatroya Doydu

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Silivri Belediyesi, Aralık ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında birçok yetişkin ve çocuk tiyatrosunu izleyiciyle buluşturdu. Sevinç, heyecan ve kahkahanın bir arada yaşandığı oyunlara sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Silivrililer Aralık Ayında Tiyatroya Doydu

Silivri Belediyesi düzenlediği etkinlikler ile ilçenin kültür sanat hayatına hareket katmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hazırladığı Aralık ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında birçok yetişkin ve çocuk tiyatro oyununu izleyiciyle buluşturdu. Önder Yılmaz Sahnesinde; Gemilerde Talim var, Yolculuk, Emlakçıyı Beklerken, Bir Orman Hikayesi ve Top Ağacı isimli tiyatro oyunları sahnelendi. Sevinç, heyecan ve kahkahanın bir arada yaşandığı oyunlara yoğun ilgi gösteren sanatseverler, bu tür etkinlikler nedeniyle Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Aralık ayı tiyatro etkinlikleri 25 Aralık Cumartesi günü sahnelenecek Robot Olma isimli Çocuk Tiyatrosu ve Şöhret Budalası isimli yetişkin tiyatrosu ile sona erecek. Tiyatro oyunlarına izleyici olarak isteyen Silivrililer gösterim gününe kadar Silivri Belediyesi Kültür Merkezine (Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Sokak Eski Silviya Otel Binası) uğrayarak ya da http://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresinde yer alan online bilet ekranından biletlerini alabilirler.

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Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021, 09:04
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