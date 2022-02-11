‘Sınırları Aşan Kadınlar’ kitabı raflarda yerini aldı

Meta Türkiye ve KEDV iş birliğiyle hayata geçirilen ve gazeteci Elif Ergu’nun kaleme aldığı Sınırları Aşan Kadınlar kitabının lansmanı Levent’te düzenlenen bir etkinlikle gerçekleşti. Kitap farklı sektörlerden 10 kadın girişimcinin başarı hikayelerini anlatıyor.

Meta Türkiye’nin Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliği ile hayata geçirdiği ‘Sınırları Aşan Kadınlar’ kitabının lansmanı iş, kültür-sanat dünyasından konukların katılımıyla Levent’te gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İlknur İnam’ın da katıldığı etkinlik, iş dünyası ve medyadan birçok tanınmış ismi bir araya getirdi.

Gazeteci Elif Ergu’nun kaleme aldığı ve farklı sektörlerden 10 kadın girişimci ile yapılmış röportajların derlemesi şeklinde yayınlanan kitapta kadın girişimcilerin, işletmelerini nasıl kurdukları ve büyüttükleri anlatılıyor. Aynı zamanda, kitapta sosyal medya platformlarının sunduğu araçların küçük işletmelerin büyümesine nasıl yardımcı olduğuna da değiniliyor. Kitaptaki başarı hikayelerinin fikirlerini gerçekleştirmek isteyen Türkiye’deki kadınlara örnek olması ve ilham vermesi amaçlanıyor.

“Kadın girişimcilere ilham vermeyi amaçlıyoruz’’

Sınırları Aşan Kadınlar kitap lansmanında konuşan META Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Derya Matraş, Meta olarak, kadın girişimcilerin ülke ekonomisine katkı sağlamalarını çok değerli bulduklarını belirterek, “Başarılı olmuş kadın girişimcilerin farklı hikayelerinin paylaşılmasının yeni girişimcilere cesaret verme açısından çok değerli olduğuna inanıyoruz. Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin büyük bir kısmını kadın girişimcilerin oluşturduğunu düşünürsek ülkenin ekonomik olarak gelişmesi adına da bu konu çok önemli. KEDV ile yaptığımız iş birliği sonucunda hayata geçirdiğimiz Sınırları Aşan Kadınlar kitap projemiz aracılığıyla 10 kadın girişimcinin ilham verici hikayelerini öne çıkarma fırsatı elde ettik. Elif Ergu’nun kaleme aldığı bu kitap ile yeni kadın girişimcilere ilham vermeyi ve kadınların ekonomik olarak özgürleşmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kitabın yazarı Elif Ergu ise şöyle konuştu: ’’Pandemi sürecinde evde daha fazla kaldığımızda üretmek adına bir şeyler yapmak istedim. Dijital yayıncılığa bu dönemde başladım. Bu süreçte Meta işbirliğiyle kadınların hikayesini dinledim, bazı kadınlarla yüz yüze bazılarıyla online olarak iletişim kurabildim. Girişimci kadınlar ile dijitalleşerek kurdukları markalarını, işletmelerini nasıl büyüttüklerini konuştuk. Kitabımızda sosyal medya platformlarından faydalanarak satış yapan kadınların hikayeleri anlatılıyor. Üretmekten vazgeçmeyen kadınların başarı hikayeleri kitapta anlatılıyor. Kitabı okuyanların, girişimcilikle başarılar elde etmiş kadınlardan ilham almasını umuyorum. Kitabımız bugün itibariyle raflarda yerini aldı. Birçok kadının kitabımız ile cesaret bulacağını ilham alacağını düşünüyorum.’’

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Akçar da yaptığı konuşmada, “KEDV olarak, eşitsizliklerin ve yoksulluğun olmadığı, daha demokratik ve adil bir dünyanın ancak kadınlar eliyle yaratılabileceğine inanıyoruz. Bu inançla 36 yıldan beri, kadınların güçlenmesi ve kalkınmadaki liderliklerini artırmak için çalışıyoruz. Meta ile yaptığımız iş birliği de böyle bir dünyanın kapılarının aralanmasına katkıda bulunuyor. Bugün gelinen noktada dijitalleşme, kadın girişimcilere ve üreticilere iş hacimlerini büyütmeye yönelik yeni alanlar ve fırsatlar yaratıyor. Sınırları Aşan Kadınlar kitap projesinin hem dijital pazarda yer almak isteyen kadın girişimciler için hem de kadın girişimciliği için güvenli ve destekleyici bir iklim yaratmayı amaç edinen tüm paydaşlar için ilham kaynağı ve rehber olacağına inanıyoruz” dedi.