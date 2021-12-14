’Sır-lı Seyir’ resim sergisi kapılarını açtı

Ressam Ayşen Can’ın dördüncü kişisel sergisi "Sır-lı Seyir" kapılarını açtı.

Bir kuru yük gemisinde altı yıl boyunca yaşayarak 30’dan fazla ülke gezen Ressam Ayşen Can’ın denizi merkezine alan eserlerinden oluşan dördüncü sergisi ’Sır-lı Seyir’ sanatseverlerle buluştu. 11 Aralık 2021’de başlayan sergi, 26 Aralık 2021’e kadar devam edecek. Sergide, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün içinde iken düşman gemilerini işaret edip, ’Geldikleri gibi giderler’ sözünü söylediği Kartal İstimbotu ile resmedildiği tablo öne çıkıyor.

Denizci olan eşi Kaptan Mustafa Can ile birlikte altı yıl boyunca kuru yük gemisinde yaşadığını ve okyanuslar aşarak 30’dan fazla ülkeyi ziyaret ettiğini dile getiren Can, "Sergimin ismi buradan geliyor. Gemideki yaşam karadaki yaşam gibi değil” ifadelerini kullandı.

"Atatürk’ün yer aldığı tabloma isim verdikten sonra diğer çalışmalarıma isim vermek içimden gelmedi"

Can, "Sergimde bulunan eserlerin sadece birisinde isim var. O da ‘Geldikleri gibi giderler’ isimli tablom. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Geldikleri gibi giderler’ sözünü tabloda çalışmam için bir proje geldi. İlk duyduğum zaman çok heyecanlandım. Bu sözü tablomun içinde anlatmam gerekiyordu. Bu tablonun ön çalışması yaklaşık 1,5 ay sürdü. Daha sonra duygularımı tuvale yansıttım. 1,5 aylık bir süreçte bu çalışmamı bitirdim. Bu tabloya isim verdikten sonra diğer çalışmalarıma isim vermek içimden gelmedi. Kataloğu hazırlarken bu eserimin yanına başka bir eser yakıştıramadım. Bu sebepten dolayı yanına İstiklal Marşı’mızı koydum" dedi.

"Pandemi döneminde üretkenliğim daha çok arttı"

Pandeminin birçok insanı etkilediğini belirten Can, "Pandemiden çok etkilenmedim. Ben atölyede çalıştığım için çok problem yaşamadım. Benim için boya ve tuvalim olduktan sonra dünya duruyor. Bu dönemde üretkenliğim daha çok arttı. Bu sergimde evlenemeyen çiftleri anlattığım bir eserim de bulunuyor. Eserimin ismi ‘Rüya gibi’. 26 Aralık’a kadar sergi devam ediyor. Bugün ikinci gün olmasına rağmen neredeyse çalışmalarımın yüzde 90’ı satıldı. Her sergimde sosyal proje olarak gençlerimizi destekliyorum. Bu sergimdeki iki eserimi eşarp olarak yaptırdım. Bu eşarplardan elde edilecek geliri de Çankırı Vakfı ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Vakfı’na bağışlayacağım" diye konuştu.